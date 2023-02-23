Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил качество уборки снега на городских улицах и во дворах. Для этого он совершил пешую прогулку, о чем написал в своем telegram-канале.
«Наш маршрут по городу с коллегами был пешим, проверили состояние дворов, как чистят и вывозят снег. Обращений в этом году в разы меньше, пополнение в рядах спецтехники дает большие возможности при снегоуборке. По вывозу снега есть вопросы: регулярно читаю обращения у себя в чате», — написал Андрей Воронов в Telegram.
Воронов сообщил, что согласно нормативу, вывоз снега после уборки составляет до пяти дней. Мэр призвал дорожников вовремя вывозить снег с улиц, а жителей попросил сообщать ему о несоблюдении данного норматива. Также он обещал каждую снежную кучу держать на контроле.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда пожаловались на вывоз снега после уборки. А мэр Ноябрьска Алексей Романов показал технику с необычным оформлением.
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