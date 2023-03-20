20 марта 2023
19 марта 2023

Прокуратура вступилась за жителей ХМАО, у которых приставы списывали пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скамейка, зима, горсад, парк, бабушка, отдых, пенсия
Прокуратура добилась от приставов уменьшения удержания из пенсий инвалидов Фото:

В Октябрьском районе прокуратура добилась от судебных приставов уменьшения удержания сумм из пенсий инвалидов при списании задолженности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.

«С целью защиты их прав и законных интересов прокуратурой приняты меры по снижению приставами-исполнителями процента удержаний из пенсии социально-незащищенной категории граждан. После вмешательства прокуратуры обеспечено снижение удержаний размера денежных средств по 25 исполнительным производствам, по которым должниками являются граждане, получающие пенсию по инвалидности», — говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО помог пенсионеру-инвалиду засудить «МВидео». Ведомство вмешалось, когда югорчанину не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор.

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В Октябрьском районе прокуратура добилась от судебных приставов уменьшения удержания сумм из пенсий инвалидов при списании задолженности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве. «С целью защиты их прав и законных интересов прокуратурой приняты меры по снижению приставами-исполнителями процента удержаний из пенсии социально-незащищенной категории граждан. После вмешательства прокуратуры обеспечено снижение удержаний размера денежных средств по 25 исполнительным производствам, по которым должниками являются граждане, получающие пенсию по инвалидности», — говорится на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО помог пенсионеру-инвалиду засудить «МВидео». Ведомство вмешалось, когда югорчанину не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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