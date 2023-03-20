Прокуратура вступилась за жителей ХМАО, у которых приставы списывали пенсию

В Октябрьском районе прокуратура добилась от судебных приставов уменьшения удержания сумм из пенсий инвалидов при списании задолженности. Об этом сообщили в самом надзорном ведомстве.
«С целью защиты их прав и законных интересов прокуратурой приняты меры по снижению приставами-исполнителями процента удержаний из пенсии социально-незащищенной категории граждан. После вмешательства прокуратуры обеспечено снижение удержаний размера денежных средств по 25 исполнительным производствам, по которым должниками являются граждане, получающие пенсию по инвалидности», — говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО помог пенсионеру-инвалиду засудить «МВидео». Ведомство вмешалось, когда югорчанину не захотели вернуть деньги за бракованный телевизор.
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