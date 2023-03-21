Жильцы челябинского многоквартирного дома пожаловались на школу вокала

Жильцы пожаловались на сильный шум из вокальной школы, находящейся в доме Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на превышение шума из школы вокала, которая находится на первом этаже дома. В пресс-службе Роспотребнадзора по региону сообщили, что взяли на контроль обращение жильцов.

«В управлении рассмотрели видеообращение жителей о шуме из вокальной школы, расположенной в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту. Если заявители сообщат адрес дома, то Роспотребнадзор проведет проверку. В случае нарушения нормативов, будут приняты меры», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что жители могут также обратиться из-за шума в полицию. Правоохранительные органы примут меры административного реагирования на несоблюдение общественного порядка.