Жильцы челябинского многоквартирного дома пожаловались на школу вокала

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Спектакль
Жильцы пожаловались на сильный шум из вокальной школы, находящейся в доме Фото:

В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на превышение шума из школы вокала, которая находится на первом этаже дома. В пресс-службе Роспотребнадзора по региону сообщили, что взяли на контроль обращение жильцов.

«В управлении рассмотрели видеообращение жителей о шуме из вокальной школы, расположенной в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту. Если заявители сообщат адрес дома, то Роспотребнадзор проведет проверку. В случае нарушения нормативов, будут приняты меры», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что жители могут также обратиться из-за шума в полицию. Правоохранительные органы примут меры административного реагирования на несоблюдение общественного порядка.

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В Челябинске жители одного из многоквартирных домов пожаловались на превышение шума из школы вокала, которая находится на первом этаже дома. В пресс-службе Роспотребнадзора по региону сообщили, что взяли на контроль обращение жильцов. «В управлении рассмотрели видеообращение жителей о шуме из вокальной школы, расположенной в многоквартирном доме по Комсомольскому проспекту. Если заявители сообщат адрес дома, то Роспотребнадзор проведет проверку. В случае нарушения нормативов, будут приняты меры», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что жители могут также обратиться из-за шума в полицию. Правоохранительные органы примут меры административного реагирования на несоблюдение общественного порядка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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