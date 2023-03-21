21 марта 2023

У челябинских садоводов собираются забирать землю под общественные нужды

© Служба новостей «URA.RU»
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Участки в пределах товарищества придется выделить для муниципальных нужд Фото:

В садоводческих товариществах Челябинской области, чьи участники выскажутся за смену статуса сада в пользу населенного пункта, потребуется формировать участки к изъятию для муниципальных нужд. Норма об этом содержится в проекте областного закона.

«Территория садоводства или огородничества может быть включена в границы населенного пункта, либо новый населенный пункт может быть образован в границах территории садоводства. Одновременно потребуется соблюдение в отношении такой территории перечня требований», — сообщается в законопроекте.

Документ подготовлен к заседанию заксобрания региона 30 марта. В Челябинской области, шестом регионе в стране, готовы предоставить садоводам право выбирать, хотят ли они оставаться садоводческим товариществом или обрести статус населенного пункта либо его района.

«Многих садоводов, как говорят опросы, статус сада устраивает. Собственно, с целью занятия любимым хобби, отдыха на природе садоводческие товарищества и создавались. В случае принятие закона, если люди захотят изменить статус, им придется выполнить ряд требования», — рассказал URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко.

Согласно законопроекту, садоводам при изменении статуса предстоит определить местоположение границ территории садоводства или огородничества, разработать и согласовать генплан поселения с картой размещения объектов местного значения. Материалы по изъятию участков необходимо предоставить, чтобы было ясно, где будут размещать объекты местного значения. Одно из требований связано с регистрацией проживающих в садовых домах. Для заявки на смену вида разрешенного использования земли таких домов должно быть не меньше 50, и это количество домохозяйств должно составлять не менее половины всего товарищества. После принятия законопроекта риэлторы спрогнозировали повышение спроса на земли под сады.

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В садоводческих товариществах Челябинской области, чьи участники выскажутся за смену статуса сада в пользу населенного пункта, потребуется формировать участки к изъятию для муниципальных нужд. Норма об этом содержится в проекте областного закона. «Территория садоводства или огородничества может быть включена в границы населенного пункта, либо новый населенный пункт может быть образован в границах территории садоводства. Одновременно потребуется соблюдение в отношении такой территории перечня требований», — сообщается в законопроекте. Документ подготовлен к заседанию заксобрания региона 30 марта. В Челябинской области, шестом регионе в стране, готовы предоставить садоводам право выбирать, хотят ли они оставаться садоводческим товариществом или обрести статус населенного пункта либо его района. «Многих садоводов, как говорят опросы, статус сада устраивает. Собственно, с целью занятия любимым хобби, отдыха на природе садоводческие товарищества и создавались. В случае принятие закона, если люди захотят изменить статус, им придется выполнить ряд требования», — рассказал URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко. Согласно законопроекту, садоводам при изменении статуса предстоит определить местоположение границ территории садоводства или огородничества, разработать и согласовать генплан поселения с картой размещения объектов местного значения. Материалы по изъятию участков необходимо предоставить, чтобы было ясно, где будут размещать объекты местного значения. Одно из требований связано с регистрацией проживающих в садовых домах. Для заявки на смену вида разрешенного использования земли таких домов должно быть не меньше 50, и это количество домохозяйств должно составлять не менее половины всего товарищества. После принятия законопроекта риэлторы спрогнозировали повышение спроса на земли под сады.
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