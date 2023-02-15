Челябинские риэлторы рассказали, как изменится стоимость садов после нового закона

Челябинские риэлторы допустили рост стоимости садовых участков из-за поправок в законодательство

После принятия поправок в закон сады могут подорожать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость садовых участков в Челябинской области может вырасти в случае принятия новых поправок в федеральный закон. Как сообщил URA.RU член комитета по аграрной политике заксобрания региона Александр Мотовилов, депутаты рассмотрят инициативу, после реализации которой земли садовых товариществ (СНТ) могут войдут в состав поселений.

«Рассмотрим инициативу парламентариев из других регионов. Если нормы изменятся, у собственников появится возможность модернизации инфраструктуры с помощью муниципалитетов», — прокомментировал URA.RU Мотовилов.

Генеральный директор агентства «DAN Недвижимость» Валентин Корытный указал URA.RU на то, что в случае принятия законодательных поправок поднимется спрос на участки и вырастет их стоимость. У земли будет другой статус.

«Садоводческие товарищества фактически станут коттеджными поселками. От местных властей можно будет требовать благоустройства: проведения электричества, газификации, укладки асфальта. При этом местным администрациям придется искать деньги для СНТ», — отметил URA.RU эксперт рынка недвижимости.

В заксобрании признали, что поправки в закон могут увеличить финансовую нагрузку на местные бюджеты. Мотовилов уточнил: на баланс муниципалитета будут брать не все СНТ, а те, где этого захотят сами собственники. По словам депутата, процесс надо начать с тем, чтобы в дальнейшем нормативную базу можно было дорабатывать.