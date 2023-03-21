21 марта 2023

Более 60% свердловчан столкнулись с нехваткой денег в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за нехватки денежных средств 56% свердловчан сократят свои расходы Фото:

Порядка 64% жителей Свердловской области столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды за последний год. В исследование приняли участие более 500 тысячи человек. Об этом рассказали в Минфине региона.

«Порядка 55% участников анкеты оценили свое материальное положение как „среднее“. 64,7% опрошенных за последний год столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды. 47,6% свердловчан откладывают часть ежемесячной зарплаты (чаще всего 10% от дохода) для непредвиденных трат», — сказано в сообщении.

В связи с нехваткой денег 56,1% опрошенных планируют сокращать свои расходы, 32% будут искать дополнительный доход. Оставшиеся 12% свердловчан задействуют накопления.

В Свердловской области Екатеринбург занял первое место по интересу горожан к финансовой грамотности. В этот список также вошли: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Сысерть, Березовский, Верхняя Пышма, Асбест, Полевской и Заречный.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сохраняется инвестиционная активность и растет доступность банковских услуг. Также в регионе заметили развитие сферы импортозамещения.

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Порядка 64% жителей Свердловской области столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды за последний год. В исследование приняли участие более 500 тысячи человек. Об этом рассказали в Минфине региона. «Порядка 55% участников анкеты оценили свое материальное положение как „среднее“. 64,7% опрошенных за последний год столкнулись с нехваткой денежных средств на повседневные нужды. 47,6% свердловчан откладывают часть ежемесячной зарплаты (чаще всего 10% от дохода) для непредвиденных трат», — сказано в сообщении. В связи с нехваткой денег 56,1% опрошенных планируют сокращать свои расходы, 32% будут искать дополнительный доход. Оставшиеся 12% свердловчан задействуют накопления. В Свердловской области Екатеринбург занял первое место по интересу горожан к финансовой грамотности. В этот список также вошли: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Сысерть, Березовский, Верхняя Пышма, Асбест, Полевской и Заречный. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сохраняется инвестиционная активность и растет доступность банковских услуг. Также в регионе заметили развитие сферы импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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