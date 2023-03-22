22 марта 2023

Свердловчан предупредили о громком шуме на Белоярской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Во второй половине дня свердловчане услышат шум со стороны БАЭС Фото:

Жителей Свердловской области предупредили о громком шуме со стороны Белоярской АЭС. На энергоблоке начинается планово-предупредительный ремонт. Об этом рассказали в telegram-канале «Белоярская АЭС».

«Сегодня [23 марта 2023 года] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. В районе 15 — 17 часов пошумим клапанами. Не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — сказано в сообщении.

На месте энергоблоке №3 БН-600 проходит планово-предупредительный ремонт. В работу войдут ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов. Также перегрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин.

Ранее БАЭС уже выпускала предупреждение о ремонтных работах, которые проводятся с 16 февраля на четвертом энергоблоке. Сотрудники подрядных организаций вступили в работу жесткого графика.

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Жителей Свердловской области предупредили о громком шуме со стороны Белоярской АЭС. На энергоблоке начинается планово-предупредительный ремонт. Об этом рассказали в telegram-канале «Белоярская АЭС». «Сегодня [23 марта 2023 года] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. В районе 15 — 17 часов пошумим клапанами. Не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — сказано в сообщении. На месте энергоблоке №3 БН-600 проходит планово-предупредительный ремонт. В работу войдут ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов. Также перегрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин. Ранее БАЭС уже выпускала предупреждение о ремонтных работах, которые проводятся с 16 февраля на четвертом энергоблоке. Сотрудники подрядных организаций вступили в работу жесткого графика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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