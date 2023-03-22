Свердловчан предупредили о громком шуме на Белоярской АЭС

23 марта 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Во второй половине дня свердловчане услышат шум со стороны БАЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Свердловской области предупредили о громком шуме со стороны Белоярской АЭС. На энергоблоке начинается планово-предупредительный ремонт. Об этом рассказали в telegram-канале «Белоярская АЭС». «Сегодня [23 марта 2023 года] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. В районе 15 — 17 часов пошумим клапанами. Не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — сказано в сообщении. На месте энергоблоке №3 БН-600 проходит планово-предупредительный ремонт. В работу войдут ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов. Также перегрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин. Ранее БАЭС уже выпускала предупреждение о ремонтных работах, которые проводятся с 16 февраля на четвертом энергоблоке. Сотрудники подрядных организаций вступили в работу жесткого графика.

Жителей Свердловской области предупредили о громком шуме со стороны Белоярской АЭС. На энергоблоке начинается планово-предупредительный ремонт. Об этом рассказали в telegram-канале «Белоярская АЭС». «Сегодня [23 марта 2023 года] третий энергоблок Белоярской АЭС выходит в ремонт. В районе 15 — 17 часов пошумим клапанами. Не беспокойтесь, это нормальная работа оборудования», — сказано в сообщении. На месте энергоблоке №3 БН-600 проходит планово-предупредительный ремонт. В работу войдут ремонт главных циркуляционных насосов 1-го и 2-го контуров, эксплуатационный контроль металла оборудования и трубопроводов. Также перегрузка топлива и чистка трубок конденсаторов турбин. Ранее БАЭС уже выпускала предупреждение о ремонтных работах, которые проводятся с 16 февраля на четвертом энергоблоке. Сотрудники подрядных организаций вступили в работу жесткого графика.