11 марта 2023

Свердловчан предупредили о шуме со стороны атомной станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
В Белоярской АЭС пояснили, что шум связан с ремонтом Фото:

Жителей близлежащих населенных пунктов предупредили о шуме в районе Белоярской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«Если сегодня вы услышите шум со стороны БАЭС — не волнуйтесь. Это нормальный режим работы в ремонт», — рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС.

С 16 февраля на территории четвертого энергоблока атомной электростанции проводятся ремонтные работы. По словам пресс-службе БАЭС, сотрудники подрядных организаций работают в условиях жесткого графика.

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Жителей близлежащих населенных пунктов предупредили о шуме в районе Белоярской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции. «Если сегодня вы услышите шум со стороны БАЭС — не волнуйтесь. Это нормальный режим работы в ремонт», — рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС. С 16 февраля на территории четвертого энергоблока атомной электростанции проводятся ремонтные работы. По словам пресс-службе БАЭС, сотрудники подрядных организаций работают в условиях жесткого графика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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