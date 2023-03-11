Свердловчан предупредили о шуме со стороны атомной станции

В Белоярской АЭС пояснили, что шум связан с ремонтом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей близлежащих населенных пунктов предупредили о шуме в районе Белоярской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

«Если сегодня вы услышите шум со стороны БАЭС — не волнуйтесь. Это нормальный режим работы в ремонт», — рассказали в пресс-службе Белоярской АЭС.

С 16 февраля на территории четвертого энергоблока атомной электростанции проводятся ремонтные работы. По словам пресс-службе БАЭС, сотрудники подрядных организаций работают в условиях жесткого графика.