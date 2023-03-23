23 марта 2023

Миасский автозавод отправил бойцам на фронт сухари. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлеб испекли в печах кондитерского цеха АЗ «Урал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работники автомобильного завода «УРАЛ» в Миассе (Челябинская область) испекли в печах кондитерского цеха любимый заводчанами хлеб, из которого затем сделали сухари. Этот продукт активисты профкома отправили на фронт участникам спецоперации. Об этом 24 марта сообщил в социальных сетях депутат Госдумы РФ и участник СВО Олег Колесников.

«Дорогие наши, самые сильные и смелые военные! Мы, работники ремонтной службы автомобильного завода „УРАЛ“, посылаем вам свои слова поддержки. Храни вас Бог! Обнимаем вас сотнями тысяч заботливых рук!» — сказано в записке, которая есть в каждом пакете.

В посылке есть и лекарства, отмечает Колесников. Вместе с грузом на фронт отправится и флаг — как наказ от многотысячного заводского коллектива вернуться с Победой.

Активисты заводского профкома доставили груз на улицу Образцова, 10
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Работники автомобильного завода «УРАЛ» в Миассе (Челябинская область) испекли в печах кондитерского цеха любимый заводчанами хлеб, из которого затем сделали сухари. Этот продукт активисты профкома отправили на фронт участникам спецоперации. Об этом 24 марта сообщил в социальных сетях депутат Госдумы РФ и участник СВО Олег Колесников. «Дорогие наши, самые сильные и смелые военные! Мы, работники ремонтной службы автомобильного завода „УРАЛ“, посылаем вам свои слова поддержки. Храни вас Бог! Обнимаем вас сотнями тысяч заботливых рук!» — сказано в записке, которая есть в каждом пакете. В посылке есть и лекарства, отмечает Колесников. Вместе с грузом на фронт отправится и флаг — как наказ от многотысячного заводского коллектива вернуться с Победой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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