Хлеб испекли в печах кондитерского цеха АЗ «Урал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Работники автомобильного завода «УРАЛ» в Миассе (Челябинская область) испекли в печах кондитерского цеха любимый заводчанами хлеб, из которого затем сделали сухари. Этот продукт активисты профкома отправили на фронт участникам спецоперации. Об этом 24 марта сообщил в социальных сетях депутат Госдумы РФ и участник СВО Олег Колесников.

«Дорогие наши, самые сильные и смелые военные! Мы, работники ремонтной службы автомобильного завода „УРАЛ“, посылаем вам свои слова поддержки. Храни вас Бог! Обнимаем вас сотнями тысяч заботливых рук!» — сказано в записке, которая есть в каждом пакете.

В посылке есть и лекарства, отмечает Колесников. Вместе с грузом на фронт отправится и флаг — как наказ от многотысячного заводского коллектива вернуться с Победой.