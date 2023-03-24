Челябинские омоновцы получили награды из рук известной женщины

Челябинский сенатор Маргарита Павлова наградила бойцов ОМОН за отвагу

Маргарита Павлова вручила омоновцам медали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова вручила награды лучшим бойцам ОМОНА. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Приняла участие в заседании коллегии Росгвардии по Челябинской области. Вместе с начальником Александром Ясинским наградили лучших бойцов ОМОНа медалями „За отвагу“ и „Охрану общественного порядка“, почетными грамотами и отличительными знаками», — написала Маргарита Павлова в соцсети.

Сенатор также вручила бойцам благодарственные письма от имени комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. Она отметила, что сотрудники Росгвардии часто бывают в зоне спецоперации, где им приходится защищать Родину.

Ранее Маргарита Павлова получила памятную медаль от Федеральной службы войск национальной гвардии России. Медаль была учреждена в честь пятилетия войск Росгвардии и 210 лет войскам правопорядка России.