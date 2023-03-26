Военкор Прудников показал подземный город ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Видео

26 марта 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Подземное укрепление бойцов «Вагнер» находится на глубине около 100 метров, заявил военкор Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) представляет собой целый подземный город, расположенный на глубине около 100 метров на месте бывшего винного завода. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Сергей Прудников, которому удалось побывать в подземном сооружении. «Подземные сооружения поражают масштабом: вырубленные в песчанике помещения и переходы настолько просторные, что военные передвигаются по ним на автомобилях, квадроциклах и электрокарах. Коридоры шахт насчитывают десятки километров», — передает слова военкора Пятый канал. Прудников рассказывает, что еще в царские времена здесь добывали гипс и песчаники, позже появился винный завод. Сейчас солдаты «Вагнера» обустроили на этой территории казармы, кухни, штаб, госпиталь и даже тир. В качестве мишени в тире они используют оставшиеся с того времени стеллажи с пустыми бутылками. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В середине марта врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. В это время бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) представляет собой целый подземный город, расположенный на глубине около 100 метров на месте бывшего винного завода. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Сергей Прудников, которому удалось побывать в подземном сооружении. «Подземные сооружения поражают масштабом: вырубленные в песчанике помещения и переходы настолько просторные, что военные передвигаются по ним на автомобилях, квадроциклах и электрокарах. Коридоры шахт насчитывают десятки километров», — передает слова военкора Пятый канал. Прудников рассказывает, что еще в царские времена здесь добывали гипс и песчаники, позже появился винный завод. Сейчас солдаты «Вагнера» обустроили на этой территории казармы, кухни, штаб, госпиталь и даже тир. В качестве мишени в тире они используют оставшиеся с того времени стеллажи с пустыми бутылками. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В середине марта врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. В это время бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске.