26 марта 2023

Военкор Прудников показал подземный город ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Подземное укрепление бойцов «Вагнер» находится на глубине около 100 метров, заявил военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) представляет собой целый подземный город, расположенный на глубине около 100 метров на месте бывшего винного завода. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Сергей Прудников, которому удалось побывать в подземном сооружении.

«Подземные сооружения поражают масштабом: вырубленные в песчанике помещения и переходы настолько просторные, что военные передвигаются по ним на автомобилях, квадроциклах и электрокарах. Коридоры шахт насчитывают десятки километров», — передает слова военкора Пятый канал.

Прудников рассказывает, что еще в царские времена здесь добывали гипс и песчаники, позже появился винный завод. Сейчас солдаты «Вагнера» обустроили на этой территории казармы, кухни, штаб, госпиталь и даже тир. В качестве мишени в тире они используют оставшиеся с того времени стеллажи с пустыми бутылками.

Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В середине марта врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. В это время бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Укрепление бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске) представляет собой целый подземный город, расположенный на глубине около 100 метров на месте бывшего винного завода. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Сергей Прудников, которому удалось побывать в подземном сооружении. «Подземные сооружения поражают масштабом: вырубленные в песчанике помещения и переходы настолько просторные, что военные передвигаются по ним на автомобилях, квадроциклах и электрокарах. Коридоры шахт насчитывают десятки километров», — передает слова военкора Пятый канал. Прудников рассказывает, что еще в царские времена здесь добывали гипс и песчаники, позже появился винный завод. Сейчас солдаты «Вагнера» обустроили на этой территории казармы, кухни, штаб, госпиталь и даже тир. В качестве мишени в тире они используют оставшиеся с того времени стеллажи с пустыми бутылками. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город Артемовск. В середине марта врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении ВС РФ на этой территории. В это время бойцы «Вагнера» взяли под контроль одно из помещений завода АЗОМ в Артемовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...