В малых городах Свердловской области зарплата выросла на 13,5%

27 марта 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в небольших городах Свердловской области — 45 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В малых и средних населенных пунктах Свердловской области за 2022 год зарплата выросла на 13,5%. Об этом следует из рейтинга регионов России по зарплатам в таких населенных пунктах. Прирост зарплаты в 2022 году составил 13,5%, средняя зарплата в малых и средних городах Свердловской области около 45 тысяч рублей. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплатам в крупных городах — 66,9%, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом на среднюю зарплату жители небольших населенных пунктов могут позволить себе 2,39 фиксированного набора товаров и услуг. Согласно данным рейтинга по зарплатам в малых и средних городах РФ, Свердловская область заняла 33 место. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Это на 0,5% меньше, чем годом ранее.

В малых и средних населенных пунктах Свердловской области за 2022 год зарплата выросла на 13,5%. Об этом следует из рейтинга регионов России по зарплатам в таких населенных пунктах. Прирост зарплаты в 2022 году составил 13,5%, средняя зарплата в малых и средних городах Свердловской области около 45 тысяч рублей. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплатам в крупных городах — 66,9%, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. При этом на среднюю зарплату жители небольших населенных пунктов могут позволить себе 2,39 фиксированного набора товаров и услуг. Согласно данным рейтинга по зарплатам в малых и средних городах РФ, Свердловская область заняла 33 место. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Это на 0,5% меньше, чем годом ранее.