Если украинцы недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского, то они не должны сидеть сложа руки. С таким призывом выступил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что украинские граждане должны поднять против Зеленского бунт.
«Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете?» — обратился к украинцам Скотт Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Риттер призвал их не бездействовать, если они недовольны политикой киевских властей.
Риттер провел аналогию с Соединенными Штатами, которые когда-то были колонией Великобритании. Он рассказал, что Украина должна бороться за свою свободу, как когда-то боролись США.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также предрек Зеленскому скорый импичмент. Он отметил, что политика нынешнего украинского лидера, направленная только на достижение собственных целей, приведет его к свержению собственным народом, передает RT.
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Если украинцы недовольны политикой президента Украины Владимира Зеленского, то они не должны сидеть сложа руки. С таким призывом выступил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Он считает, что украинские граждане должны поднять против Зеленского бунт. «Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете?» — обратился к украинцам Скотт Риттер в эфире youtube-канала U.S. Tour of Duty. Риттер призвал их не бездействовать, если они недовольны политикой киевских властей. Риттер провел аналогию с Соединенными Штатами, которые когда-то были колонией Великобритании. Он рассказал, что Украина должна бороться за свою свободу, как когда-то боролись США. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин также предрек Зеленскому скорый импичмент. Он отметил, что политика нынешнего украинского лидера, направленная только на достижение собственных целей, приведет его к свержению собственным народом, передает RT.