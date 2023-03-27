В Челябинске экс-силовик зарезал троих собутыльников

Экс-полицейский был задержан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске экс-полицейский зарезал троих собутыльников. Как 28 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, поножовщина началась из-за пьяной ссоры.

«Собутыльники начали припоминать бывшему полицейскому годы его службы в органах, оскорблять его. Мужчина не стерпел и зарезал всех троих», — сообщил источник.

По данным URA.RU, пьянка проходила в Ленинском районе города. Там же нашли тела зарезанных мужчин.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позднее.

Обновлено в 11:23 по Уральскому времени:

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос о взятии его под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.