27 марта 2023

В Челябинске экс-силовик зарезал троих собутыльников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Экс-полицейский был задержан Фото:

В Челябинске экс-полицейский зарезал троих собутыльников. Как 28 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, поножовщина началась из-за пьяной ссоры.

«Собутыльники начали припоминать бывшему полицейскому годы его службы в органах, оскорблять его. Мужчина не стерпел и зарезал всех троих», — сообщил источник.

По данным URA.RU, пьянка проходила в Ленинском районе города. Там же нашли тела зарезанных мужчин.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позднее.

Обновлено в 11:23 по Уральскому времени:

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос о взятии его под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске экс-полицейский зарезал троих собутыльников. Как 28 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, поножовщина началась из-за пьяной ссоры. «Собутыльники начали припоминать бывшему полицейскому годы его службы в органах, оскорблять его. Мужчина не стерпел и зарезал всех троих», — сообщил источник. По данным URA.RU, пьянка проходила в Ленинском районе города. Там же нашли тела зарезанных мужчин. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию и прокомментируют позднее. Обновлено в 11:23 по Уральскому времени: «Подозреваемый задержан. Решается вопрос о взятии его под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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