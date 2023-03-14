14 марта 2023

Мэры из ХМАО получили задачу по вербовке контрактников. Инсайд

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В ХМАО за вербовку контрактников будут отвечать мэры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэры в ХМАО получили от окружных властей первые установки по привлечению контрактников на апрельской кампании на совете по развитию местного самоуправления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«На окружном совете по развитию местного самоуправления власти ХМАО подтвердили, что вербовка контрактников в ходе грядущей апрельской кампании — задача глав муниципалитетов. Там же, на совете, мэры получили первые установки, но подробностей пока нет», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, власти не торопятся с анонсом, чтобы не повторить допущенных при мобилизации ошибок. «Точное число югорчан, которых местным властям предстоит привлечь к заключению контракта, неизвестно. По срокам тоже пока никакой конкретики нет», — добавил инсайдер.

Журналист агентства направил в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики запрос и попросил прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что власти РФ планируют привлечь к военной службе 400 тысяч контрактников до конца 2023 года. Новая масштабная кампания должна начаться в апреле.

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Мэры в ХМАО получили от окружных властей первые установки по привлечению контрактников на апрельской кампании на совете по развитию местного самоуправления. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «На окружном совете по развитию местного самоуправления власти ХМАО подтвердили, что вербовка контрактников в ходе грядущей апрельской кампании — задача глав муниципалитетов. Там же, на совете, мэры получили первые установки, но подробностей пока нет», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, власти не торопятся с анонсом, чтобы не повторить допущенных при мобилизации ошибок. «Точное число югорчан, которых местным властям предстоит привлечь к заключению контракта, неизвестно. По срокам тоже пока никакой конкретики нет», — добавил инсайдер. Журналист агентства направил в департамент общественных, внешних связей и молодежной политики запрос и попросил прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что власти РФ планируют привлечь к военной службе 400 тысяч контрактников до конца 2023 года. Новая масштабная кампания должна начаться в апреле.
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