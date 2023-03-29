Прокуратура ХМАО вступилась за сироту, которому не заплатили за командировку

После вмешательства прокуратуры сироте начислили выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура ХМАО помогла сироте из поселка Солнечный получить невыплаченную зарплату и социальную поддержку после смерти матери. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Является студентом Сургутского политехнического колледжа и в связи со смертью матери молодой человек оказался в трудной жизненной ситуации. В ходе проведенной прокурорской проверки выявлены нарушения его прав со стороны коммерческой организации, где он проходил производственную практику. В частности, при выплате заработной платы заявителю не начислена надбавка за работу вахтовым методом. После внесения прокурором представления руководителю предприятия ему перечислены все причитающиеся по закону выплаты», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, прокуратура обязала образовательное учреждение оказывать молодому человеку социальную поддержку. «Наряду с этим прокуратурой во взаимодействии с Агентством социального благополучия автономного округа обеспечено назначение заявителю сроком на 1 год ежемесячной адресной помощи в размере 21 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вступилась за жителей ХМАО, у которых приставы списывали пенсию. В Октябрьском районе прокуратура добилась от судебных приставов уменьшения удержания сумм из пенсий инвалидов при списании задолженности.