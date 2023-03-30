30 марта 2023

В Челябинске резко упал спрос на квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Средняя стоимость квартир-студий в Челябинске составляет 2,2 млн рублей Фото:

В Челябинске спрос на квартиры-студии в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 снизился на 75,3%. При этом цена на них выросла на 16,8%, а объем предложения студий уменьшился на 5,9%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

«В „Авито Недвижимости“ подвели итоги марта 2023 года для рынка первичной недвижимости в Челябинске в категории „Студии“. Сервис выяснил, что объем предложения за год уменьшился на 5,9%, а спрос снизился на 75,3%. Цены выросли значительно — за год на 16,8%», — сообщили в пресс-службе.

Объем предложения квартир-студий на рынке первичной недвижимости в Челябинске в марте 2023 года по сравнению с февралем уменьшился на 1,2%. На данный момент средняя стоимость компактного жилья в Челябинске составляет 2 млн 223 тысячи рублей. Цена за квадратный метр — 85 тысяч 479 рублей.

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В Челябинске спрос на квартиры-студии в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 снизился на 75,3%. При этом цена на них выросла на 16,8%, а объем предложения студий уменьшился на 5,9%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости». «В „Авито Недвижимости“ подвели итоги марта 2023 года для рынка первичной недвижимости в Челябинске в категории „Студии“. Сервис выяснил, что объем предложения за год уменьшился на 5,9%, а спрос снизился на 75,3%. Цены выросли значительно — за год на 16,8%», — сообщили в пресс-службе. Объем предложения квартир-студий на рынке первичной недвижимости в Челябинске в марте 2023 года по сравнению с февралем уменьшился на 1,2%. На данный момент средняя стоимость компактного жилья в Челябинске составляет 2 млн 223 тысячи рублей. Цена за квадратный метр — 85 тысяч 479 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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