В Челябинске резко упал спрос на квартиры-студии

Средняя стоимость квартир-студий в Челябинске составляет 2,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске спрос на квартиры-студии в марте 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем 2022 снизился на 75,3%. При этом цена на них выросла на 16,8%, а объем предложения студий уменьшился на 5,9%, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

«В „Авито Недвижимости“ подвели итоги марта 2023 года для рынка первичной недвижимости в Челябинске в категории „Студии“. Сервис выяснил, что объем предложения за год уменьшился на 5,9%, а спрос снизился на 75,3%. Цены выросли значительно — за год на 16,8%», — сообщили в пресс-службе.

Объем предложения квартир-студий на рынке первичной недвижимости в Челябинске в марте 2023 года по сравнению с февралем уменьшился на 1,2%. На данный момент средняя стоимость компактного жилья в Челябинске составляет 2 млн 223 тысячи рублей. Цена за квадратный метр — 85 тысяч 479 рублей.