Житель ХМАО 1 апреля «заминировал» жилой дом

Мужчина позвонил в полицию
В Нижневартовске (ХМАО) ночью 1 апреля в полицию поступило сообщение о минировании жилого дома. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Поступило сообщение о минировании. Вызов оказался ложным», — рассказал он. На место выезжали сотрудники полиции. Личность «шутника» устанавливается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Угроза поступила на электронную почту.
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