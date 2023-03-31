31 марта 2023
30 марта 2023

Житель ХМАО 1 апреля «заминировал» жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул. 1-ая Заводская, дом 20. Курган, пожарная машина, разговор по телефону, полиция
Мужчина позвонил в полицию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ночью 1 апреля в полицию поступило сообщение о минировании жилого дома. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о минировании. Вызов оказался ложным», — рассказал он. На место выезжали сотрудники полиции. Личность «шутника» устанавливается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Угроза поступила на электронную почту.

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В Нижневартовске (ХМАО) ночью 1 апреля в полицию поступило сообщение о минировании жилого дома. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Поступило сообщение о минировании. Вызов оказался ложным», — рассказал он. На место выезжали сотрудники полиции. Личность «шутника» устанавливается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Угроза поступила на электронную почту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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