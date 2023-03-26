26 марта 2023

В Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112, оцепление чп
ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании Фото:

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Пришло сообщение о минировании торгового центра. Поступило на адрес электронный почты. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в ФСБ по Тюменской области. Однако, дозвониться на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули. Причиной стали объявленные в округе антитеррористические учения.

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В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришло сообщение о минировании торгового центра. Поступило на адрес электронный почты. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в ФСБ по Тюменской области. Однако, дозвониться на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули. Причиной стали объявленные в округе антитеррористические учения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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