В Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.
«Пришло сообщение о минировании торгового центра. Поступило на адрес электронный почты. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер.
Агентство обратилось за комментарием в ФСБ по Тюменской области. Однако, дозвониться на момент публикации новости не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули. Причиной стали объявленные в округе антитеррористические учения.
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