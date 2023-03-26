В Нижневартовске эвакуировали крупнейший торговый центр

27 марта 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришло сообщение о минировании торгового центра. Поступило на адрес электронный почты. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в ФСБ по Тюменской области. Однако, дозвониться на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули. Причиной стали объявленные в округе антитеррористические учения.

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра Молл» из-за сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Пришло сообщение о минировании торгового центра. Поступило на адрес электронный почты. На месте задействованы экстренные службы города. Предварительно, сообщение ложное», — прокомментировал журналисту URA.RU инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в ФСБ по Тюменской области. Однако, дозвониться на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на трассах начали дежурить вооруженные автоматами патрули. Причиной стали объявленные в округе антитеррористические учения.