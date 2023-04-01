01 апреля 2023
31 марта 2023

Спасатели эвакуировали со льда водоема двух челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 23 февраля на реке Тура «Спецоперация лед» и «Битва на Туре». Тюмень , мчс, гимс, катер на воздушной подушке
Челябинцы решили проверить лед на прочность Фото:

В Златоусте Челябинской области двое граждан проверяли прочность весеннего льда на пруду и чуть не поплатились за это жизнью. О спасении златоустовцев рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.

«Спасатели Златоуста эвакуировали со льда городского пруда мужчину. Изначально их было двое, оба в неадекватном состоянии. Один еще мог передвигаться и бежал навстречу дежурной смене с просьбой помочь спасти товарища. А второй, упав на лед, рассек затылок и встать не мог», — сообщили спасатели.

Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала скорая. От осмотра врачей мужчины отказались и убежали с места происшествия.

Спасатели напоминают, что при дневных температурах выше +10 градусов лед становится пористым, рыхлым. Он опасен даже при весе одного человека.

Как сообщало URA.RU, вчера в Магнитогорске 40-летний житель города решил проверить прочность льда на реке Урал. В результате его пришлось эвакуировать со льда спасателям.

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В Златоусте Челябинской области двое граждан проверяли прочность весеннего льда на пруду и чуть не поплатились за это жизнью. О спасении златоустовцев рассказали в региональной Поисково-спасательной службе. «Спасатели Златоуста эвакуировали со льда городского пруда мужчину. Изначально их было двое, оба в неадекватном состоянии. Один еще мог передвигаться и бежал навстречу дежурной смене с просьбой помочь спасти товарища. А второй, упав на лед, рассек затылок и встать не мог», — сообщили спасатели. Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала скорая. От осмотра врачей мужчины отказались и убежали с места происшествия. Спасатели напоминают, что при дневных температурах выше +10 градусов лед становится пористым, рыхлым. Он опасен даже при весе одного человека. Как сообщало URA.RU, вчера в Магнитогорске 40-летний житель города решил проверить прочность льда на реке Урал. В результате его пришлось эвакуировать со льда спасателям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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