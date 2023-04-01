Спасатели эвакуировали со льда водоема двух челябинцев. Фото

02 апреля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Челябинцы решили проверить лед на прочность Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Златоусте Челябинской области двое граждан проверяли прочность весеннего льда на пруду и чуть не поплатились за это жизнью. О спасении златоустовцев рассказали в региональной Поисково-спасательной службе. «Спасатели Златоуста эвакуировали со льда городского пруда мужчину. Изначально их было двое, оба в неадекватном состоянии. Один еще мог передвигаться и бежал навстречу дежурной смене с просьбой помочь спасти товарища. А второй, упав на лед, рассек затылок и встать не мог», — сообщили спасатели. Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала скорая. От осмотра врачей мужчины отказались и убежали с места происшествия. Спасатели напоминают, что при дневных температурах выше +10 градусов лед становится пористым, рыхлым. Он опасен даже при весе одного человека. Как сообщало URA.RU, вчера в Магнитогорске 40-летний житель города решил проверить прочность льда на реке Урал. В результате его пришлось эвакуировать со льда спасателям.

В Златоусте Челябинской области двое граждан проверяли прочность весеннего льда на пруду и чуть не поплатились за это жизнью. О спасении златоустовцев рассказали в региональной Поисково-спасательной службе. «Спасатели Златоуста эвакуировали со льда городского пруда мужчину. Изначально их было двое, оба в неадекватном состоянии. Один еще мог передвигаться и бежал навстречу дежурной смене с просьбой помочь спасти товарища. А второй, упав на лед, рассек затылок и встать не мог», — сообщили спасатели. Пострадавшего закрепили на спинальном щите и эвакуировали к берегу, где ждала скорая. От осмотра врачей мужчины отказались и убежали с места происшествия. Спасатели напоминают, что при дневных температурах выше +10 градусов лед становится пористым, рыхлым. Он опасен даже при весе одного человека. Как сообщало URA.RU, вчера в Магнитогорске 40-летний житель города решил проверить прочность льда на реке Урал. В результате его пришлось эвакуировать со льда спасателям.