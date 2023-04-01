Житель Челябинской области чуть не погиб на реке Урал, пытаясь проверить прочность весеннего льда

02 апреля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Спасатели напоминают об опасности хрупкого весеннего льда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области чуть не погиб на реке Урал, пытаясь проверить прочность весеннего льда. О происшествии сообщила Поисково-спасательная служба региона. «Местный житель, мужчина 1983 года рождения, вечером 1 апреля, на окраине города, в районе улицы Набережной, решил проверить прочность весеннего льда на реке Урал. Он спрыгнул с берега на лед, травмировал ногу и вернуться обратно не смог, поскольку участок льда от суши в этом месте уже отделяет несколько метров открытой воды. К моменту, когда пострадавший попытался ползком переползти к противоположному берегу, подъехали сотрудники полиции, которые объяснили всю опасность подобных маневров, однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом», — говорится в сообщении Поисково-спасательной службы Челябинской области. Как рассказали спасатели, сотрудники Магнитогорского отряда, прибывшие на место происшествия, вышли на лед, надели на пострадавшего спасательный жилет, при помощи спинального щита эвакуировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Областная Поисково-спасательная служба напоминает о высоком риске выхода на лед водоемов. «Берегите себя, окружающих и предупреждайте детей об опасности хрупкого весеннего льда!», — предупреждают жителей региона спасатели. Магнитогорского экстремала спасатели эвакуировали на щите Поисково-спасательная служба Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинской области чуть не погиб на реке Урал, пытаясь проверить прочность весеннего льда. О происшествии сообщила Поисково-спасательная служба региона. «Местный житель, мужчина 1983 года рождения, вечером 1 апреля, на окраине города, в районе улицы Набережной, решил проверить прочность весеннего льда на реке Урал. Он спрыгнул с берега на лед, травмировал ногу и вернуться обратно не смог, поскольку участок льда от суши в этом месте уже отделяет несколько метров открытой воды. К моменту, когда пострадавший попытался ползком переползти к противоположному берегу, подъехали сотрудники полиции, которые объяснили всю опасность подобных маневров, однако на уговоры вернуться назад мужчина отвечал отказом», — говорится в сообщении Поисково-спасательной службы Челябинской области. Как рассказали спасатели, сотрудники Магнитогорского отряда, прибывшие на место происшествия, вышли на лед, надели на пострадавшего спасательный жилет, при помощи спинального щита эвакуировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Областная Поисково-спасательная служба напоминает о высоком риске выхода на лед водоемов. «Берегите себя, окружающих и предупреждайте детей об опасности хрупкого весеннего льда!», — предупреждают жителей региона спасатели.