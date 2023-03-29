Глава депспорта ХМАО лоббирует назначение приятеля на пост директора «Юграмегаспорта»

Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов лоббирует назначение приятеля с Ямала Алексея Никандрова на должность директора АУ «Юграмегаспорт». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.
По словам инсайдера, Никандрова уже трудоустроен заместителем директора «Юграмегаспорт», а в перспективе должен и возглавить учреждение. «Никандров включен в список из 4 претендентов на позицию руководителя „ЮМС“. Предполагается, что кандидатура нового директора будет объявлена уже в апреле. До переезда в Ханты-Мансийск Никандров работал заместителем директора спортшколы в Салехарде. С Артамоновым они знакомы с 2018 года, когда оба участвовали в конкурсе на пост главы депспорта Югры», — рассказал инсайдер. Сам Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Юграмегаспорт» Валерий Радченко уволился в феврале. После этого окружные власти начали проверку финансовой чистоты учреждения.
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