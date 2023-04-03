Аэропорт Челябинска закрыли для самолетов из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, летное поле, аэродром, самолет, взлетно-посадочная полоса, аэропорт игорь курчатов
Из-за отключения электричества 3 апреля из аэропорта Челябинска не смогли вовремя улететь два самолета Фото:

Два рейса из международного аэропорта Челябинска 3 апреля задержали из-за отключения электроэнергии, а лайнеру из Москвы пришлось уходить на запасной аэродром. Об этом сообщили URA.RU 3 апреля в Уральской транспортной прокуратуре.

«В связи с отключением электричества в аэропорту Челябинска 3 апреля принято решение о его закрытии для прилета и вылета воздушных судов до 19:50. В 19:30, когда неисправность устранили, аэропорт возобновил работу», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В связи с этим задержаны вылет двух рейсов: Челябинск—Сочи авиакомпании Nordwind Airlines и Челябинск—Москва (Шереметьево) «Аэрофлота». Летевший из столичного аэропорта Домодедово самолет перевозчика S7 Airlines вынужден был приземлиться в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Ситуация взята на контроль Челябинской и Свердловской транспортными прокуратурами.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Два рейса из международного аэропорта Челябинска 3 апреля задержали из-за отключения электроэнергии, а лайнеру из Москвы пришлось уходить на запасной аэродром. Об этом сообщили URA.RU 3 апреля в Уральской транспортной прокуратуре. «В связи с отключением электричества в аэропорту Челябинска 3 апреля принято решение о его закрытии для прилета и вылета воздушных судов до 19:50. В 19:30, когда неисправность устранили, аэропорт возобновил работу», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В связи с этим задержаны вылет двух рейсов: Челябинск—Сочи авиакомпании Nordwind Airlines и Челябинск—Москва (Шереметьево) «Аэрофлота». Летевший из столичного аэропорта Домодедово самолет перевозчика S7 Airlines вынужден был приземлиться в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Ситуация взята на контроль Челябинской и Свердловской транспортными прокуратурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...