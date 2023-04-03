Аэропорт Челябинска закрыли для самолетов из-за аварии

03 апреля 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Из-за отключения электричества 3 апреля из аэропорта Челябинска не смогли вовремя улететь два самолета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два рейса из международного аэропорта Челябинска 3 апреля задержали из-за отключения электроэнергии, а лайнеру из Москвы пришлось уходить на запасной аэродром. Об этом сообщили URA.RU 3 апреля в Уральской транспортной прокуратуре. «В связи с отключением электричества в аэропорту Челябинска 3 апреля принято решение о его закрытии для прилета и вылета воздушных судов до 19:50. В 19:30, когда неисправность устранили, аэропорт возобновил работу», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В связи с этим задержаны вылет двух рейсов: Челябинск—Сочи авиакомпании Nordwind Airlines и Челябинск—Москва (Шереметьево) «Аэрофлота». Летевший из столичного аэропорта Домодедово самолет перевозчика S7 Airlines вынужден был приземлиться в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Ситуация взята на контроль Челябинской и Свердловской транспортными прокуратурами.

Два рейса из международного аэропорта Челябинска 3 апреля задержали из-за отключения электроэнергии, а лайнеру из Москвы пришлось уходить на запасной аэродром. Об этом сообщили URA.RU 3 апреля в Уральской транспортной прокуратуре. «В связи с отключением электричества в аэропорту Челябинска 3 апреля принято решение о его закрытии для прилета и вылета воздушных судов до 19:50. В 19:30, когда неисправность устранили, аэропорт возобновил работу», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. В связи с этим задержаны вылет двух рейсов: Челябинск—Сочи авиакомпании Nordwind Airlines и Челябинск—Москва (Шереметьево) «Аэрофлота». Летевший из столичного аэропорта Домодедово самолет перевозчика S7 Airlines вынужден был приземлиться в аэропорту Кольцово Екатеринбурга. Ситуация взята на контроль Челябинской и Свердловской транспортными прокуратурами.