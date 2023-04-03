Следить за сотрудниками помогает система ГЛОНАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на сотрудниках предприятия «Роснефти» протестировали умные каски от «Ростелекома», которые следят за передвижениями и соблюдением техники безопасности работниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг.

«Завершились опытно-пилотные испытания системы мониторинга персонала на добывающем предприятии «Конданефть» (ПАО «НК «Роснефть») в Западной Сибири. За безопасностью сотрудников ряда кустовых площадок Кондинского месторождения в течение нескольких месяцев следили умные каски», — сообщили в «Ростелекоме».

Местоположение сотрудников нефтяной компании определялось с использованием российской спутниковой системы ГЛОНАСС. В процессе испытаний система контролировала ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты, фиксировала маршруты обхода кустовых площадок и нахождение в опасной зоне. «Показатель эффективности достиг 90%: данные о событиях идентифицировались и своевременно поступали в систему, был возможен избирательный контроль за персоналом, фиксировались нарушения и отступления от правил со стороны сотрудников», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик «Роснефти» заставлял водителей работать на износ. Нарушение трудовой дисциплины выявила государственная инспекция по труду в ХМАО.