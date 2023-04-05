Падение подростка-гимнаста с трехметровой высоты в Свердловской области попало на видео

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Пресс-показ нового циркового шоу "Клоун". Екатеринбург, михеев антон, воздушный гимнаст
В настоящее время юный гимнаст находится медикаментозной коме Фото:

В Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. Видео с падением подростка попало на видео.

«Инцидент произошел в ДК Заречный в цирковой студии „Арена“ во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний Александр упал с трехметровой высоты, на полу не было матов», — пишет telegram-канал Ural Mash.

В настоящее время юный гимнаст находится в медикаментозной коме. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии «Арена».

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В Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. Видео с падением подростка попало на видео. «Инцидент произошел в ДК Заречный в цирковой студии „Арена“ во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний Александр упал с трехметровой высоты, на полу не было матов», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время юный гимнаст находится в медикаментозной коме. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии «Арена».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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