Падение подростка-гимнаста с трехметровой высоты в Свердловской области попало на видео

05 апреля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

В настоящее время юный гимнаст находится медикаментозной коме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. Видео с падением подростка попало на видео. «Инцидент произошел в ДК Заречный в цирковой студии „Арена“ во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний Александр упал с трехметровой высоты, на полу не было матов», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время юный гимнаст находится в медикаментозной коме. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии «Арена».

В Заречном (Свердловская область) 14-летний гимнаст упал с трехметровой высоты из-за обрыва страховочного троса. Видео с падением подростка попало на видео. «Инцидент произошел в ДК Заречный в цирковой студии „Арена“ во время отработки номера „Гимнасты на ремнях“. Одно из креплений не выдержало и 14-летний Александр упал с трехметровой высоты, на полу не было матов», — пишет telegram-канал Ural Mash. В настоящее время юный гимнаст находится в медикаментозной коме. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку в отношении цирковой студии «Арена».