Рустем Хузин ушел с поста тренера пермского ФК «Амкар»

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Рустем Хузин руководил возрожденным клубом с 2021 года Фото:

Рустем Хузин покинул пост главного тренера пермского ФК «Амкар». Его место займет Иван Черенчиков, передает пресс-служба клуба.

«Новый главный тренер ФК „Амкар“ — Иван Черенчиков. В тренерский состав вошли Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш. Прежний штаб в полном составе покинул клуб», — сообщили в пермском ФК, передает РБК Пермь.

Черенчиков провел за «Амкар» порядка 300 матчей. До этого момента числился тренером в академии «Амкар Пермь».

Хузин и ранее заявлял о намерении покинуть занимаемую должность. Осенью прошлого года руководство клуба не приняло заявление об отставке главного тренера, об этом писало URA.RU. Хузин возглавил возрожденный «Амкар» в июне 2021 года. До этого он уже был тренером пермского ФК в 2013 году, но в том же году был отправлен в отставку.

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Рустем Хузин покинул пост главного тренера пермского ФК «Амкар». Его место займет Иван Черенчиков, передает пресс-служба клуба. «Новый главный тренер ФК „Амкар“ — Иван Черенчиков. В тренерский состав вошли Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш. Прежний штаб в полном составе покинул клуб», — сообщили в пермском ФК, передает РБК Пермь. Черенчиков провел за «Амкар» порядка 300 матчей. До этого момента числился тренером в академии «Амкар Пермь». Хузин и ранее заявлял о намерении покинуть занимаемую должность. Осенью прошлого года руководство клуба не приняло заявление об отставке главного тренера, об этом писало URA.RU. Хузин возглавил возрожденный «Амкар» в июне 2021 года. До этого он уже был тренером пермского ФК в 2013 году, но в том же году был отправлен в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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