Рустем Хузин ушел с поста тренера пермского ФК «Амкар»

05 апреля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Рустем Хузин руководил возрожденным клубом с 2021 года Фото: Игорь Катаев / РИА Новости Рустем Хузин покинул пост главного тренера пермского ФК «Амкар». Его место займет Иван Черенчиков, передает пресс-служба клуба. «Новый главный тренер ФК „Амкар“ — Иван Черенчиков. В тренерский состав вошли Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш. Прежний штаб в полном составе покинул клуб», — сообщили в пермском ФК, передает РБК Пермь. Черенчиков провел за «Амкар» порядка 300 матчей. До этого момента числился тренером в академии «Амкар Пермь». Хузин и ранее заявлял о намерении покинуть занимаемую должность. Осенью прошлого года руководство клуба не приняло заявление об отставке главного тренера, об этом писало URA.RU. Хузин возглавил возрожденный «Амкар» в июне 2021 года. До этого он уже был тренером пермского ФК в 2013 году, но в том же году был отправлен в отставку.

Рустем Хузин покинул пост главного тренера пермского ФК «Амкар». Его место займет Иван Черенчиков, передает пресс-служба клуба. «Новый главный тренер ФК „Амкар“ — Иван Черенчиков. В тренерский состав вошли Вячеслав Доний, Сергей Волков и Максим Гавриш. Прежний штаб в полном составе покинул клуб», — сообщили в пермском ФК, передает РБК Пермь. Черенчиков провел за «Амкар» порядка 300 матчей. До этого момента числился тренером в академии «Амкар Пермь». Хузин и ранее заявлял о намерении покинуть занимаемую должность. Осенью прошлого года руководство клуба не приняло заявление об отставке главного тренера, об этом писало URA.RU. Хузин возглавил возрожденный «Амкар» в июне 2021 года. До этого он уже был тренером пермского ФК в 2013 году, но в том же году был отправлен в отставку.