Тренер пермской футбольной команды уходит в отставку после обидного поражения

Тренер пермского ФК «Амкар» Рустем Хузин подает в отставку

26 сентября 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Решение об отставке главного тренера в конечном итоге будет принимать руководство клуба Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Тренер пермского ФК «Амкар» Рустем Хузин после очередного матча заявил о решении покинуть занимаемый им пост. Амкаровцы на своем поле уступили команде из Новосибирска, пропустив единственный гол в конце первого тайма. «На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Рустем Хузин объявил о том, что подает руководству прошение об отставке. Будет ли оно удовлетворено, станет известно в понедельник 26 сентября», — пишет на сайте «Коммерсант-Прикамье». Свою футбольную карьеру Хузин начал в 1988 году, играя за казанский «Рубин», после чего перешел в волгоградский «Ротор». В 2000-м году он подписал контракт с «Амкаром» и сразу стал основным левым защитником команды, заменив Станислава Красулина, который играл на этой позиции на протяжении 5 лет. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, Рустем Хузин в дальнейшем стал одной из легенд клуба и вошел в число лидеров по проведенным играм за ФК. В 2005 году он принял решение вернуться в «Рубин». Завершил карьеру полевого игрока Хузин в 2006 году, получив серьезный перелом. Стать главным тренером пермского футбольного клуба у Рустема Хузина получилось в январе 2013 года. Но проработал он совсем недолго. Летом того же года, по решению руководства, тренер был отправлен в отставку. Рустем Хузин возглавил возрожденный пермский клуб в середине июня прошлого года. Президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков представил его журналистам. Хузин на встрече поблагодарил Чупракова за приглашение и отметил, что как руководитель команды, «уже второй раз входит в эту реку». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренер пермского ФК «Амкар» Рустем Хузин после очередного матча заявил о решении покинуть занимаемый им пост. Амкаровцы на своем поле уступили команде из Новосибирска, пропустив единственный гол в конце первого тайма. «На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Рустем Хузин объявил о том, что подает руководству прошение об отставке. Будет ли оно удовлетворено, станет известно в понедельник 26 сентября», — пишет на сайте «Коммерсант-Прикамье». Свою футбольную карьеру Хузин начал в 1988 году, играя за казанский «Рубин», после чего перешел в волгоградский «Ротор». В 2000-м году он подписал контракт с «Амкаром» и сразу стал основным левым защитником команды, заменив Станислава Красулина, который играл на этой позиции на протяжении 5 лет. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках, Рустем Хузин в дальнейшем стал одной из легенд клуба и вошел в число лидеров по проведенным играм за ФК. В 2005 году он принял решение вернуться в «Рубин». Завершил карьеру полевого игрока Хузин в 2006 году, получив серьезный перелом. Стать главным тренером пермского футбольного клуба у Рустема Хузина получилось в январе 2013 года. Но проработал он совсем недолго. Летом того же года, по решению руководства, тренер был отправлен в отставку. Рустем Хузин возглавил возрожденный пермский клуб в середине июня прошлого года. Президент ФК «Амкар» Валерий Чупраков представил его журналистам. Хузин на встрече поблагодарил Чупракова за приглашение и отметил, что как руководитель команды, «уже второй раз входит в эту реку».