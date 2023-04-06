В Перми возник дефицит загородных домов

Спрос на загородные дома значительно вырос весной этого года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермяки стали чаще скупать готовую загородную недвижимость. Это привело к тому, что в Перми и окрестных районах возник дефицит коттеджных и дачных домов. Об этом URA.RU рассказала агент по недвижимости Анастасия Клементьева.

«Спрос на загородную недвижимость не снижался даже зимой, а весной он еще больше вырос. Сейчас наблюдается дефицит готовых домов, их быстро раскупают», — рассказала Клементьева. По ее словам, спрос вырос благодаря льготам по ипотеке для молодых семей.

Помимо готового жилья пермяки охотного берут земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Недостатка в участках, по мнению риэлтора, не наблюдается. Это же отмечает и риэлтор Сергей Беляков. По его словам, людей привлекает льготная программа ипотеки и возможность подстроить дом под свои нужды. Пермский агент по недвижимости Роман Черноиванов также добавил, что на рынке загородной недвижимости традиционно наблюдается растущий спрос на дачи и коттеджи в середине весны. Этот год отличился тем, что спрос был достаточно высоким даже зимой.