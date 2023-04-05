Задержание девушки силовиками напугало челябинцев

06 апреля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Девушка была задержана по подозрению в поджоге дачного дома Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугало задержание прохожей силовиками. Местные подумали, что девушку похищают и написали об этом в социальных сетях. «Сегодня во дворе на Зальцмана, 34 двое мужчин силой затаскивали девушку в машину. В процессе этого девушка кричала и неоднократно просила вызвать полицию, говоря, что ее похищают», — написал пользователь Dirty Manson в группе «в [В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте». В комментариях жители микрорайона также сообщили, что слышали крики девушки о помощи. Кто-то вызвал полицию. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что девушку не похитили, а задержали. Ее подозревают в поджоге одного из дачных домов в садовом товариществе. Сотрудники полиции работали в гражданской одежде, чтобы не привлекать к себе внимание.

Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугало задержание прохожей силовиками. Местные подумали, что девушку похищают и написали об этом в социальных сетях. «Сегодня во дворе на Зальцмана, 34 двое мужчин силой затаскивали девушку в машину. В процессе этого девушка кричала и неоднократно просила вызвать полицию, говоря, что ее похищают», — написал пользователь Dirty Manson в группе «в [В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте». В комментариях жители микрорайона также сообщили, что слышали крики девушки о помощи. Кто-то вызвал полицию. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что девушку не похитили, а задержали. Ее подозревают в поджоге одного из дачных домов в садовом товариществе. Сотрудники полиции работали в гражданской одежде, чтобы не привлекать к себе внимание.