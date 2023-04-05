Задержание девушки силовиками напугало челябинцев

Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугало задержание прохожей силовиками. Местные подумали, что девушку похищают и написали об этом в социальных сетях.
«Сегодня во дворе на Зальцмана, 34 двое мужчин силой затаскивали девушку в машину. В процессе этого девушка кричала и неоднократно просила вызвать полицию, говоря, что ее похищают», — написал пользователь Dirty Manson в группе «в [В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте».
В комментариях жители микрорайона также сообщили, что слышали крики девушки о помощи. Кто-то вызвал полицию.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что девушку не похитили, а задержали. Ее подозревают в поджоге одного из дачных домов в садовом товариществе. Сотрудники полиции работали в гражданской одежде, чтобы не привлекать к себе внимание.
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