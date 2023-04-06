Пермский край получит миллиарды на трамваи от правительства РФ

Пермскому краю будет выделено более 5,1 млрд рублей на развитие электротранспорта

Федеральные средства будут направлены на развитие системы электротранспорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край вошел в десятку регионов, которым правительством России будут выделены средства на развитие системы электротранспорта в рамках пилотной программы. Речь идет о субсидии на сумму более пяти миллиардов рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

«Правительство РФ утвердило предоставление федеральных субсидий в рамках пилотной программы по развитию электрического транспорта. В число десяти регионов, которым будут направлены средства, вошел, в том числе Пермский край. Общий объем субсидии составит 5,1 млрд руб. Эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов», — сообщается на сайте.

Программа модернизации электротранспорта в Пермском крае включает в себя ремонт 35 километров путей, тяговых подстанций, поставку 44 трамвайных вагонов, 16 электробусов и возведение зарядной инфраструктуры. Кроме того, в программу входит реконструкция депо «Балатово».