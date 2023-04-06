06 апреля 2023

Пермский край получит миллиарды на трамваи от правительства РФ

Пермскому краю будет выделено более 5,1 млрд рублей на развитие электротранспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Пермь, трамвай №5, жара в городе, женщина водитель трамвая
Федеральные средства будут направлены на развитие системы электротранспорта Фото:

Пермский край вошел в десятку регионов, которым правительством России будут выделены средства на развитие системы электротранспорта в рамках пилотной программы. Речь идет о субсидии на сумму более пяти миллиардов рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

«Правительство РФ утвердило предоставление федеральных субсидий в рамках пилотной программы по развитию электрического транспорта. В число десяти регионов, которым будут направлены средства, вошел, в том числе Пермский край. Общий объем субсидии составит 5,1 млрд руб. Эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов», — сообщается на сайте.

Программа модернизации электротранспорта в Пермском крае включает в себя ремонт 35 километров путей, тяговых подстанций, поставку 44 трамвайных вагонов, 16 электробусов и возведение зарядной инфраструктуры. Кроме того, в программу входит реконструкция депо «Балатово».

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Пермский край вошел в десятку регионов, которым правительством России будут выделены средства на развитие системы электротранспорта в рамках пилотной программы. Речь идет о субсидии на сумму более пяти миллиардов рублей, сообщается на сайте краевого правительства. «Правительство РФ утвердило предоставление федеральных субсидий в рамках пилотной программы по развитию электрического транспорта. В число десяти регионов, которым будут направлены средства, вошел, в том числе Пермский край. Общий объем субсидии составит 5,1 млрд руб. Эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов», — сообщается на сайте. Программа модернизации электротранспорта в Пермском крае включает в себя ремонт 35 километров путей, тяговых подстанций, поставку 44 трамвайных вагонов, 16 электробусов и возведение зарядной инфраструктуры. Кроме того, в программу входит реконструкция депо «Балатово».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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