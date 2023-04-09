Проект, который полюбили тюменцы, запустят в Тобольске

В Тобольске откроют экодом

Экодома появляются по всему Уралу, проект запустят и в Тобольске Фото: пресс-служба «ТЭО»

В Тобольске откроют первый в городе экодом — проект, благодаря которому жители смогут сдавать полезное вторсырье на переработку и узнать больше об экологии. Об этом заявили на всероссийском конкурсе «Экософия», рассказали URA.RU в пресс-службе регоператора по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» («ТЭО»). Ранее три экодома появились в Тюмени, там они пользуются большой популярностью.

В создании концепции экодома в Тобольске участвовали активисты и эксперты со всей страны: это было одним из заданий для участников «Экософии». «В экодоме могут появиться бесплатный велопрокат за экобонусы, программа семейных мероприятий, мастер-классы по реставрации вышедших из обихода вещей и рисование полимерами. Конкурсанты озвучили немало идей по запуску на базе экодома городского экоквеста, экотакси и предложений о дизайне пространства», — отметили в «ТЭО». Компания создает проект вместе с СИБУРом. Организаторы намерены воплотить часть предложений уже в этом году. Авторы лучших идей получили призы.

Ранее такие же проекты открылись в Тюмени. В одном из них — экодоме «Центральный» — в рамках «Экософии» прошел круглый стол. Исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин отметил, что таких площадок не хватало обществу. «Изначально у нас возникла идея, что начинать экологическое воспитание надо с детей. Это не значит, что со взрослым не надо работать, но с ними сложнее. Ребенок же — это чистый лист: что на нем напишешь, то и будет. И сейчас мы видим, что в основном сюда приходят дети, именно они и приводят взрослых», — рассказал генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации «ТЭО» Константин Фрумкин.

Экодома, отметим, есть и в других городах УрФО. Они уже открыты в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Салехарде. Вскоре проект запустят в Свердловской области.

Константин Фрумкин считает, что начинать экологическое воспитание надо с детей. Фото: пресс-служба «ТЭО»

Каким будет экодом в Тобольске, решали активисты со всей России Фото: пресс-служба «ТЭО»