Спикер думы Сургута показал эскизы будущего железнодорожного вокзала. Фото

11 апреля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Максим Слепов сообщил, что проект ЖД вокзала может поменяться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Спикер думы Сургута (ХМАО) Максим Слепов показал жителям, как будет выглядеть будущий железнодорожный вокзал города. Эскизы Слепов опубликовал у себя в telegram-канале. «Тема нового железнодорожного вокзала в Сургуте волнует большинство горожан. Сегодня на заседании архитектурно-художественного совета города еще раз обсудили внешний вид будущего здания. Он должен быть современным и оригинальным. Потому что это сургутский вокзал! Это лицо нашего города», — написал он. Слепов отметил, что представители РЖД прислушиваются к мнению горожан и готовы менять дизайн-проект. Также железнодорожники планируют оставить уникальное мозаичное панно, которое украшало старое здание вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута возмущены демонтажем мозаичного панно при реконструкции вокзала. Сургутяне заволновались, что рабочие повредят панно при строительных работах. Фото: Максим Слепов Фото: Максим Слепов

Спикер думы Сургута (ХМАО) Максим Слепов показал жителям, как будет выглядеть будущий железнодорожный вокзал города. Эскизы Слепов опубликовал у себя в telegram-канале. «Тема нового железнодорожного вокзала в Сургуте волнует большинство горожан. Сегодня на заседании архитектурно-художественного совета города еще раз обсудили внешний вид будущего здания. Он должен быть современным и оригинальным. Потому что это сургутский вокзал! Это лицо нашего города», — написал он. Слепов отметил, что представители РЖД прислушиваются к мнению горожан и готовы менять дизайн-проект. Также железнодорожники планируют оставить уникальное мозаичное панно, которое украшало старое здание вокзала. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута возмущены демонтажем мозаичного панно при реконструкции вокзала. Сургутяне заволновались, что рабочие повредят панно при строительных работах.