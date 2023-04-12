12 апреля 2023
11 апреля 2023

Сенатор от ХМАО внес в Совет Федерации законопроект для участников СВО. Видео

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Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Исаков является одним из авторов законопроекта для участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков представил в Совете Федерации законопроект, освобождающий участников СВО от уплаты госпошлины при утере документов. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Обращения от бойцов об утере паспорта и водительского удостоверения поступали нередко, а, следовательно, при его восстановлении необходимо было платить госпошлину. Мы с коллегами — сенаторами разработали необходимый законопроект, и сегодня я представил его в Государственной Думе в первом чтении», — говорится в сообщении. Политик отметил, что все замечания правительства по новому закону будут устранены ко второму чтению.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем обсудил проблему страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Он отметил, что данный вопрос требует внесения изменений в законодательство, в том числе в закон о страховых пенсиях.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков представил в Совете Федерации законопроект, освобождающий участников СВО от уплаты госпошлины при утере документов. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Обращения от бойцов об утере паспорта и водительского удостоверения поступали нередко, а, следовательно, при его восстановлении необходимо было платить госпошлину. Мы с коллегами — сенаторами разработали необходимый законопроект, и сегодня я представил его в Государственной Думе в первом чтении», — говорится в сообщении. Политик отметил, что все замечания правительства по новому закону будут устранены ко второму чтению. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем обсудил проблему страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Он отметил, что данный вопрос требует внесения изменений в законодательство, в том числе в закон о страховых пенсиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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