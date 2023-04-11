Сенатор от ХМАО обсудил с бойцом важную проблему добровольцев в зоне СВО. Видео

12 апреля 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Исаков отметил важность прямого общения с добровольцами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем обсудил проблему страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Приехав по служебной командировке в Москву, ко мне в Совет Федерации зашел отважный боец, мой ученик Ярослав Манцевич. Мы конструктивно пообщались, думаю, что есть вопросы, требующие внесения изменений в законодательство, в том числе в закон о страховых пенсиях», — говорится в сообщении. Сенатор отметил важность общения с бойцами-добровольцами. Это помогает услышать вопросы, волнующие солдат. В ходе встречи также обсудили обстановку в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал своему бывшему ученику Ярославу Манцевичу, уехавшему добровольцем в зону СВО, приехать к нему в батальон. Встреча политика и бойца произошла в Югорске, где солдат находился в отпуске после героического поступка.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время встречи в Москве с бойцом из Югры Ярославом Манцевичем обсудил проблему страхового стажа и будущих отчислений для военнослужащих, отправившихся в зону СВО добровольцами. Об этом политик рассказал на своей странице в telegram-канале. «Приехав по служебной командировке в Москву, ко мне в Совет Федерации зашел отважный боец, мой ученик Ярослав Манцевич. Мы конструктивно пообщались, думаю, что есть вопросы, требующие внесения изменений в законодательство, в том числе в закон о страховых пенсиях», — говорится в сообщении. Сенатор отметил важность общения с бойцами-добровольцами. Это помогает услышать вопросы, волнующие солдат. В ходе встречи также обсудили обстановку в зоне СВО. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пообещал своему бывшему ученику Ярославу Манцевичу, уехавшему добровольцем в зону СВО, приехать к нему в батальон. Встреча политика и бойца произошла в Югорске, где солдат находился в отпуске после героического поступка.