Прокуратура требовала устранить нарушения бюджетного законодательства в установленный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель мэра в Ноябрьске (ЯНАО) получил штраф за то, что не выполнил требования прокуратуры. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, чиновник должен был устранить нарушения бюджетного законодательства в установленный срок.

«За неисполнение требований прокурора г. Ноябрьска заместитель главы местной администрации привлечен к ответственности. Прокуратура г. Ноябрьска по результатам проверки деятельности департамента имущественных отношений администрации города внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства», — говорится в сообщении.

Чиновник должен был устранить нарушения за месяц. Но за это время изменений не произошло. В связи с этим правоохранители возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Заместителю мэра назначили штраф 2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за невыполнение требований прокуратуры гендиректора организации обязали выплатить штраф 8 тысяч рублей. Также в отношении компании возбудили 4 административных дела.