12 апреля 2023
11 апреля 2023

Заместителя мэра в ЯНАО отказывался выполнять требования прокураторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Прокуратура требовала устранить нарушения бюджетного законодательства в установленный срок Фото:

Заместитель мэра в Ноябрьске (ЯНАО) получил штраф за то, что не выполнил требования прокуратуры. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, чиновник должен был устранить нарушения бюджетного законодательства в установленный срок.

«За неисполнение требований прокурора г. Ноябрьска заместитель главы местной администрации привлечен к ответственности. Прокуратура г. Ноябрьска по результатам проверки деятельности департамента имущественных отношений администрации города внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства», — говорится в сообщении.

Чиновник должен был устранить нарушения за месяц. Но за это время изменений не произошло. В связи с этим правоохранители возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Заместителю мэра назначили штраф 2 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что за невыполнение требований прокуратуры гендиректора организации обязали выплатить штраф 8 тысяч рублей. Также в отношении компании возбудили 4 административных дела.

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Заместитель мэра в Ноябрьске (ЯНАО) получил штраф за то, что не выполнил требования прокуратуры. Как сообщили в правоохранительном ведомстве, чиновник должен был устранить нарушения бюджетного законодательства в установленный срок. «За неисполнение требований прокурора г. Ноябрьска заместитель главы местной администрации привлечен к ответственности. Прокуратура г. Ноябрьска по результатам проверки деятельности департамента имущественных отношений администрации города внесла представление об устранении нарушений бюджетного законодательства», — говорится в сообщении. Чиновник должен был устранить нарушения за месяц. Но за это время изменений не произошло. В связи с этим правоохранители возбудили административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). Заместителю мэра назначили штраф 2 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что за невыполнение требований прокуратуры гендиректора организации обязали выплатить штраф 8 тысяч рублей. Также в отношении компании возбудили 4 административных дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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