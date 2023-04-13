Проект был одобрен на публичных слушаниях 13 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске компании «Икар», директором которой является бывший замминистр строительства Сергей Сихарулидзе, разрешили внести изменения в проект строительства детского сада на 206 мест в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Проект был одобрен 13 апреля на публичных слушаниях, передает корреспондент URA.RU.

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство детского сада на 206 мест на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом застройки — 0,15 в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрен. Инициатор — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик „Строительная Компания ИКАР“», — сообщил корреспондент.

Ранее компания «Специализированный Застройщик «ИКАР» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад.

Статус земель будет изменен с сельскохозяйственных на земли под многоэтажную застройку с многофункциональными общественно-деловыми территориями. В конце 2023 года детсад будет выкуплен в муниципальную собственность.

В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад Скрин: публичная карта г. Челябинск