13 апреля 2023

В Челябинске бывшему замминистру строительства разрешили изменить проект детского сада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города Натальи Котовой. Челябинск, сихарулидзе сергей
Проект был одобрен на публичных слушаниях 13 апреля Фото:

В Челябинске компании «Икар», директором которой является бывший замминистр строительства Сергей Сихарулидзе, разрешили внести изменения в проект строительства детского сада на 206 мест в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Проект был одобрен 13 апреля на публичных слушаниях, передает корреспондент URA.RU.

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство детского сада на 206 мест на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом застройки — 0,15 в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрен. Инициатор — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик „Строительная Компания ИКАР“», — сообщил корреспондент.

Ранее компания «Специализированный Застройщик «ИКАР» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад.

Статус земель будет изменен с сельскохозяйственных на земли под многоэтажную застройку с многофункциональными общественно-деловыми территориями. В конце 2023 года детсад будет выкуплен в муниципальную собственность.

В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад
В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад
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В Челябинске компании «Икар», директором которой является бывший замминистр строительства Сергей Сихарулидзе, разрешили внести изменения в проект строительства детского сада на 206 мест в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Проект был одобрен 13 апреля на публичных слушаниях, передает корреспондент URA.RU. «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительство детского сада на 206 мест на земельном участке в многофункциональной общественно-деловой зоне с минимальным коэффициентом застройки — 0,15 в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в Курчатовском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрен. Инициатор — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик „Строительная Компания ИКАР“», — сообщил корреспондент. Ранее компания «Специализированный Застройщик «ИКАР» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит десятиэтажные высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад. Статус земель будет изменен с сельскохозяйственных на земли под многоэтажную застройку с многофункциональными общественно-деловыми территориями. В конце 2023 года детсад будет выкуплен в муниципальную собственность.
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