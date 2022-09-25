В Челябинске бывший замминистра строит новый жилой комплекс

Компания «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» приступила к строительству нового микрорайона на северо-западе Челябинска. По информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра, положительное заключение госэкпертизы уже получил проект высотного дома №В.1 в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих.
«Застройщику выдано положительное заключение на строительство многоквартирного жилого дома № В.1 с объектами обслуживания жилой застройки. Дом расположен в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих в городе Челябинск в Курчатовском районе. Специализированный застройщик — ООО „Икар-Север“», сообщается в документации.
В ближайшее время в границах Краснопольского проспекта и улицы Профессора Благих девелопер построит высотки площадью 41 тысяча 57 квадратных метров и детский сад на 200 мест. На данный момент застройщик заканчивает строительство первого десятиэтажного дома. В высотном здании проводятся отделочные работы.
Ранее мэрия Челябинска одобрила фирме «Специализированный Застройщик „ИКАР Север“» строительство ЖК в Курчатовском районе города. Фирма входит в структуру одного из крупнейших застройщиков Челябинска, группу компаний «Икар», которой руководит Сергей Сихарулидзе — бывший заместитель министра строительства региона.
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