16 апреля 2023

В Свердловской области выросло число безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля безработных свердловчан по итогам 2022 года составила 3,5% Фото:

По итогам 2022 года в Свердловской области стало на 20 тысяч больше безработных, чем в 2021 году. Это на 1% больше, чем годом ранее, следует из данных рейтинга регионов России по динамике рынка труда.

Изменение числа работающих свердловчан в сравнении 2022 и 2021 года составило -20,3 тысяч человек, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. В процентном соотношение — 1%.

При этом доля безработных свердловчан по итогам 2022 года составила 3,5%, число работающих стало выше двух миллионов человек. В рейтинге регионов России по динамике рынка труда Свердловская область занимает 67 место.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зарегистрировано порядка 16 тысяч безработных, при этом на каждого приходится 4-5 вакансий. В основном на биржу труда обращаются из сфер торговли, транспорта, строительства и образования.

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По итогам 2022 года в Свердловской области стало на 20 тысяч больше безработных, чем в 2021 году. Это на 1% больше, чем годом ранее, следует из данных рейтинга регионов России по динамике рынка труда. Изменение числа работающих свердловчан в сравнении 2022 и 2021 года составило -20,3 тысяч человек, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. В процентном соотношение — 1%. При этом доля безработных свердловчан по итогам 2022 года составила 3,5%, число работающих стало выше двух миллионов человек. В рейтинге регионов России по динамике рынка труда Свердловская область занимает 67 место. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зарегистрировано порядка 16 тысяч безработных, при этом на каждого приходится 4-5 вакансий. В основном на биржу труда обращаются из сфер торговли, транспорта, строительства и образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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