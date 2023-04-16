В Свердловской области выросло число безработных

По итогам 2022 года в Свердловской области стало на 20 тысяч больше безработных, чем в 2021 году. Это на 1% больше, чем годом ранее, следует из данных рейтинга регионов России по динамике рынка труда.
Изменение числа работающих свердловчан в сравнении 2022 и 2021 года составило -20,3 тысяч человек, следует из рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости. В процентном соотношение — 1%.
При этом доля безработных свердловчан по итогам 2022 года составила 3,5%, число работающих стало выше двух миллионов человек. В рейтинге регионов России по динамике рынка труда Свердловская область занимает 67 место.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области зарегистрировано порядка 16 тысяч безработных, при этом на каждого приходится 4-5 вакансий. В основном на биржу труда обращаются из сфер торговли, транспорта, строительства и образования.
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