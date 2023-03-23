В Свердловской области количество вакансий в 5 раз превысило число безработных

В регионе зарегистрировано почти 16 тысяч безработных, на каждого приходится 4-5 вакансий Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области зарегистрировано порядка 16 тысяч безработных, при этом на каждого приходится 4-5 вакансий. Чаще всего на биржу труда обращаются из сфер торговли, транспорта, строительства и образования, сообщил глава департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов на брифинге. Запись выступления опубликована в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

«Рынок труда Свердловской области достаточно спокоен — стабильно держимся на уровне регистрируемой безработицы в 15-16 тысяч человек. В процентах это 0,72% от экономически активного населения. На одного безработного приходится порядка 4-5 вакансий», — отметил Антонов.

Чаще всего в центры занятости обращаются работники из сфер торговли, транспорта, строительства и образования. При этом самые востребованные специалисты, кто сразу находит работу — из сфер металлообработки, машиностроения, высокотехнологичного производства. «Эти предприятия формируют основную потребность — токари, карусельщики, операторы ЧПУ, инженеры. Также востребованы карьерные рабочие, трактористы, водители, водители самосвалов», — добавляет Антонов.

В центрах занятости можно пройти переобучение и получить востребованную специальность. Ранее URA.RU сообщало, что только в сферу промышленности и оборонно-промышленного комплекса требуются порядка 10 тысяч сотрудников.