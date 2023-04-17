Екатеринбургский блогер разнес смартфоны Ростеха, позиционирующие замену iPhone. Фото

Екатеринбургский блогер: AYYA T1 — старый, китайский смартфон, позиционирующий себя как российский

18 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Смартфоны от AYYA будут производится еще, считает Николай Анашкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Блогер и эксперт по технике из Екатеринбурга Николай Анашкин (Спроси Коляна) раскритиковал смартфоны от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») AYYA T1, представляющие замену iPhone, которые рекламировали депутаты Госдумы от «Единой России». Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «AYYA T1 — китайский смартфон, который позиционирует себя как российский. Он собран на заказ из старых компонентов, но разрекламированный депутатами как замена iPhone. В нем установлен простенький экран, дешевый сканер отпечатков пальцев, процессор установлен средне-бюджетный с 2018 года. То есть тут нет ни одной современной технологии. Когда уже наши компании поймут, что, придумав название у нас, но при этом товар будет производится в Китае — это не импортозамещение», — сказал Николай Анашкин. Блогер считает, что смартфон, собранный в Китае на отечественной операционной системе, не может гарантировать безопасность и качество, а в нужный момент может стать шпионским устройством. «Чтобы создать отечественный смартфон, который будет мощным, функциональным и безопасным, для этого понадобится создать свой Айфон или продолжать пользоваться реальным iPhone, ведь любое Android устройство будет всегда более уязвимо. Мы еще увидим и не один смартфон AYYA, а возможно даже новые и с другими названиями», — добавил собеседник агентства. В марте 2022 года о запуске AYYA объявила госкорпорация «Ростех». Положительные отзывы об отечественных смартфонах оставляли депутаты Госдумы от «Единой России» такие, как Мария Бутина и Денис Майданов. Несмотря на это, по итогам продаж за все время ретейлерам удалось продать менее 1000 телефонов, что является 18% от общего объема поставок с китайских заводов. Проблемы с поставками товаров из-за рубежа в РФ начались после начала спецоперации на Украине. В следствии чего многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России. В ответ отечественные производители усилили работу в направлении импортозамещения. Блогер из Екатеринбурга назвал минусы российского смартфона Фото: Николай Анашкин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и эксперт по технике из Екатеринбурга Николай Анашкин (Спроси Коляна) раскритиковал смартфоны от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») AYYA T1, представляющие замену iPhone, которые рекламировали депутаты Госдумы от «Единой России». Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «AYYA T1 — китайский смартфон, который позиционирует себя как российский. Он собран на заказ из старых компонентов, но разрекламированный депутатами как замена iPhone. В нем установлен простенький экран, дешевый сканер отпечатков пальцев, процессор установлен средне-бюджетный с 2018 года. То есть тут нет ни одной современной технологии. Когда уже наши компании поймут, что, придумав название у нас, но при этом товар будет производится в Китае — это не импортозамещение», — сказал Николай Анашкин. Блогер считает, что смартфон, собранный в Китае на отечественной операционной системе, не может гарантировать безопасность и качество, а в нужный момент может стать шпионским устройством. «Чтобы создать отечественный смартфон, который будет мощным, функциональным и безопасным, для этого понадобится создать свой Айфон или продолжать пользоваться реальным iPhone, ведь любое Android устройство будет всегда более уязвимо. Мы еще увидим и не один смартфон AYYA, а возможно даже новые и с другими названиями», — добавил собеседник агентства. В марте 2022 года о запуске AYYA объявила госкорпорация «Ростех». Положительные отзывы об отечественных смартфонах оставляли депутаты Госдумы от «Единой России» такие, как Мария Бутина и Денис Майданов. Несмотря на это, по итогам продаж за все время ретейлерам удалось продать менее 1000 телефонов, что является 18% от общего объема поставок с китайских заводов. Проблемы с поставками товаров из-за рубежа в РФ начались после начала спецоперации на Украине. В следствии чего многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России. В ответ отечественные производители усилили работу в направлении импортозамещения.