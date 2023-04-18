18 апреля 2023

Крупный пожар в Свердловской области повредил четыре дома

В свердловском селе Щелкун загорелись четыре дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Спасатели локализовали пожар (архивное фото) Фото:

В селе Щелкун Свердловской области загорелись сразу четыре дома, на пожар приехали 29 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На текущий момент (12:00 по местному времени — прим.URA.RU), по оперативной информации, площадь пожара составляет 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома», — говорится в сообщении, размещенном в официальном telegram-канале спасателей.

К 14:12 пожарные остановили огонь и преступили к тушению последних очагов. По предварительной информации, никто не пострадал. На пожар приехали 29 сотрудников свердловского ГУ МЧС и девять спецмашин. В небо над местом пожара подняли беспилотники. Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Щелкун Свердловской области загорелись сразу четыре дома, на пожар приехали 29 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На текущий момент (12:00 по местному времени — прим.URA.RU), по оперативной информации, площадь пожара составляет 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома», — говорится в сообщении, размещенном в официальном telegram-канале спасателей. К 14:12 пожарные остановили огонь и преступили к тушению последних очагов. По предварительной информации, никто не пострадал. На пожар приехали 29 сотрудников свердловского ГУ МЧС и девять спецмашин. В небо над местом пожара подняли беспилотники. Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...