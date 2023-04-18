Крупный пожар в Свердловской области повредил четыре дома

В свердловском селе Щелкун загорелись четыре дома

19 апреля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Спасатели локализовали пожар (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В селе Щелкун Свердловской области загорелись сразу четыре дома, на пожар приехали 29 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На текущий момент (12:00 по местному времени — прим.URA.RU), по оперативной информации, площадь пожара составляет 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома», — говорится в сообщении, размещенном в официальном telegram-канале спасателей. К 14:12 пожарные остановили огонь и преступили к тушению последних очагов. По предварительной информации, никто не пострадал. На пожар приехали 29 сотрудников свердловского ГУ МЧС и девять спецмашин. В небо над местом пожара подняли беспилотники. Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.

В селе Щелкун Свердловской области загорелись сразу четыре дома, на пожар приехали 29 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На текущий момент (12:00 по местному времени — прим.URA.RU), по оперативной информации, площадь пожара составляет 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома», — говорится в сообщении, размещенном в официальном telegram-канале спасателей. К 14:12 пожарные остановили огонь и преступили к тушению последних очагов. По предварительной информации, никто не пострадал. На пожар приехали 29 сотрудников свердловского ГУ МЧС и девять спецмашин. В небо над местом пожара подняли беспилотники. Что стало причиной возгорания, пока не уточняется.