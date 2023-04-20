В Екатеринбурге уничтожили скандальную работу уличного художника. Фото

В Екатеринбурге закрасили работу «Вкусно — и точка» художника Горе Егора

20 апреля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Коммунальные службы заметили работу художника почти спустя год Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургские коммунальные службы закрасили работу «Вкусно и точка» уличного художника Горе Егора. На ней был изображен мужской половой орган. Работа просуществовала девять месяцев. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Спустя почти год кто-то додумался закрасить работу Горе Егора. Любопытно, что никого долгое время не смущал рисунок», — рассказал читатель. При этом на соседней стене граффити остались нетронуты. Работа была создана в рамках пятого сезона партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее екатеринбуржцы заметили в одном из переулков в центре города в августе 2022 года. Недалеко от уничтоженной работы находится другое творение Горе Егора. В июне прошлого года уличный художник сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. В конце июля он также презентовал работу «Суперлуние» на набережной реки Исеть, которую потом выкупил элитный ЖК Екатеринбурга. В таком виде работа пробыла на улицах Екатеринбурга почти год Фото: личная страница художника Горе Егора Так граффити выглядит сейчас Фото: читатель URA.RU

Екатеринбургские коммунальные службы закрасили работу «Вкусно и точка» уличного художника Горе Егора. На ней был изображен мужской половой орган. Работа просуществовала девять месяцев. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Спустя почти год кто-то додумался закрасить работу Горе Егора. Любопытно, что никого долгое время не смущал рисунок», — рассказал читатель. При этом на соседней стене граффити остались нетронуты. Работа была создана в рамках пятого сезона партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее екатеринбуржцы заметили в одном из переулков в центре города в августе 2022 года. Недалеко от уничтоженной работы находится другое творение Горе Егора. В июне прошлого года уличный художник сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. В конце июля он также презентовал работу «Суперлуние» на набережной реки Исеть, которую потом выкупил элитный ЖК Екатеринбурга.