В Екатеринбурге уничтожили скандальную работу уличного художника. Фото

В Екатеринбурге закрасили работу «Вкусно — и точка» художника Горе Егора
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Коммунальщики стирают надпись "Искусство вымерло" на стене музея ИЗО. Екатеринбург, коммунальщики, искусство вымерло
Коммунальные службы заметили работу художника почти спустя год Фото:

Екатеринбургские коммунальные службы закрасили работу «Вкусно и точка» уличного художника Горе Егора. На ней был изображен мужской половой орган. Работа просуществовала девять месяцев. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Спустя почти год кто-то додумался закрасить работу Горе Егора. Любопытно, что никого долгое время не смущал рисунок», — рассказал читатель. При этом на соседней стене граффити остались нетронуты.

Работа была создана в рамках пятого сезона партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее екатеринбуржцы заметили в одном из переулков в центре города в августе 2022 года.

Недалеко от уничтоженной работы находится другое творение Горе Егора. В июне прошлого года уличный художник сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. В конце июля он также презентовал работу «Суперлуние» на набережной реки Исеть, которую потом выкупил элитный ЖК Екатеринбурга.

В таком виде работа пробыла на улицах Екатеринбурга почти год
В таком виде работа пробыла на улицах Екатеринбурга почти год
Фото:
Так граффити выглядит сейчас
Так граффити выглядит сейчас
Фото:

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Екатеринбургские коммунальные службы закрасили работу «Вкусно и точка» уличного художника Горе Егора. На ней был изображен мужской половой орган. Работа просуществовала девять месяцев. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Спустя почти год кто-то додумался закрасить работу Горе Егора. Любопытно, что никого долгое время не смущал рисунок», — рассказал читатель. При этом на соседней стене граффити остались нетронуты. Работа была создана в рамках пятого сезона партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее екатеринбуржцы заметили в одном из переулков в центре города в августе 2022 года. Недалеко от уничтоженной работы находится другое творение Горе Егора. В июне прошлого года уличный художник сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. В конце июля он также презентовал работу «Суперлуние» на набережной реки Исеть, которую потом выкупил элитный ЖК Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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