Екатеринбургские коммунальные службы закрасили работу «Вкусно и точка» уличного художника Горе Егора. На ней был изображен мужской половой орган. Работа просуществовала девять месяцев. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Спустя почти год кто-то додумался закрасить работу Горе Егора. Любопытно, что никого долгое время не смущал рисунок», — рассказал читатель. При этом на соседней стене граффити остались нетронуты.
Работа была создана в рамках пятого сезона партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Ее екатеринбуржцы заметили в одном из переулков в центре города в августе 2022 года.
Недалеко от уничтоженной работы находится другое творение Горе Егора. В июне прошлого года уличный художник сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. В конце июля он также презентовал работу «Суперлуние» на набережной реки Исеть, которую потом выкупил элитный ЖК Екатеринбурга.
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