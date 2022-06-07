Уличный художник Егор «Горе» сделал арт-объект про звуковые волныФото: Владимир Жабриков, URA.RU
Уличный художник Егор «Горе» сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. Работа появилась возле одного из клубов недалеко от Плотинки, рассказал URA.RU художник.
«Работа находится возле клуба „Куб“ (на улице 8 Марта, 13, — прим. ред.) и она непосредственно про звуковую волну. Сделал ее за несколько часов, не считая времени, которое потратил на изготовление самих ушек. Они из гипса. Всего получилось 350 штук», — поделился Егор «Горе».
Ранее URA.RU сообщало, что вскоре в Екатеринбурге пройдет партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс мероприятия. В этом году оно пройдет в пятый раз, точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне.
Арт-объект появился недалеко от Плотинки
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Автор работы — художник Егор «Горе»
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
В работе использованы 350 гипсовых ушек
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Чтобы сделать арт-объект, художнику понадобилось несколько часов
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
Работа находится возле клуба «Куб» и иллюстрирует звуковую волну
Уличный художник Егор «Горе» сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. Работа появилась возле одного из клубов недалеко от Плотинки, рассказал URA.RU художник. «Работа находится возле клуба „Куб“ (на улице 8 Марта, 13, — прим. ред.) и она непосредственно про звуковую волну. Сделал ее за несколько часов, не считая времени, которое потратил на изготовление самих ушек. Они из гипса. Всего получилось 350 штук», — поделился Егор «Горе». Ранее URA.RU сообщало, что вскоре в Екатеринбурге пройдет партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс мероприятия. В этом году оно пройдет в пятый раз, точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне.