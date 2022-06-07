07 июня 2022

Житель Екатеринбурга приклеил на стену 350 ушей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уличный художник Егор «Горе» сделал арт-объект про звуковые волны Фото:

Уличный художник Егор «Горе» сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. Работа появилась возле одного из клубов недалеко от Плотинки, рассказал URA.RU художник.

«Работа находится возле клуба „Куб“ (на улице 8 Марта, 13, — прим. ред.) и она непосредственно про звуковую волну. Сделал ее за несколько часов, не считая времени, которое потратил на изготовление самих ушек. Они из гипса. Всего получилось 350 штук», — поделился Егор «Горе».

Ранее URA.RU сообщало, что вскоре в Екатеринбурге пройдет партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс мероприятия. В этом году оно пройдет в пятый раз, точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне.

Арт-объект появился недалеко от Плотинки
Фото:
Автор работы — художник Егор «Горе»
Фото:
В работе использованы 350 гипсовых ушек
Фото:
Чтобы сделать арт-объект, художнику понадобилось несколько часов
Фото:
Работа находится возле клуба «Куб» и иллюстрирует звуковую волну
Фото:

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Уличный художник Егор «Горе» сделал в центре Екатеринбурга арт-объект в виде большого уха, которое, в свою очередь, сделано из сотен маленьких ушей. Работа появилась возле одного из клубов недалеко от Плотинки, рассказал URA.RU художник. «Работа находится возле клуба „Куб“ (на улице 8 Марта, 13, — прим. ред.) и она непосредственно про звуковую волну. Сделал ее за несколько часов, не считая времени, которое потратил на изготовление самих ушек. Они из гипса. Всего получилось 350 штук», — поделился Егор «Горе». Ранее URA.RU сообщало, что вскоре в Екатеринбурге пройдет партизанский фестиваль уличного искусства «Карт-бланш». Организаторы опубликовали анонс мероприятия. В этом году оно пройдет в пятый раз, точные даты проведения «Карт-бланша» остаются в тайне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...