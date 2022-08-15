Элитный ЖК Екатеринбурга выкупил арт-объект «Суперлуние»

Пока работа находится у художника Ромы Ink Фото: корреспондент URA.RU

Свердловские художники Рома Ink, Горе Егор и 357Ural, создавшие арт-объект «Суперлуние», продали свою работу застройщику жилого комплекса Clever park Acons Group. О подробностях сделки URA.RU рассказала директор по коммуникациям Acons Group Екатерина Богословская.

«Мы задумались об авторском арт-объекте, который станет не просто украшением двора, но и привнесет в него новые смыслы. А в субботу, 13 августа, увидели Луну в парке Маяковского и поняли: это оно! Сразу же связались с Романом [Ink]. Хотим успеть представить Луну в квартале на этой неделе, пока погода позволяет ей полюбоваться», — рассказала Богословская.

Также директор по коммуникациям Acons Group подчеркнула, что Рома Ink попросил предоставлять арт-объект на городские мероприятия. «Роман передал нам несколько запросов от разных площадок — например, про возможность сотрудничества уточняли организаторы проекта „Лето на заводе“ в Сысерти», — пояснили в Acons Group. Вопрос, где именно в квартале разместится работа художников, пока решается.

В настоящий момент «Суперлуние» находится у Ромы Ink и готовится к передаче, которая состоится в эту пятницу, 19 августа, в 20.00. Всех желающих приглашают увидеть Луну на набережной Clever park, где можно будет насладиться выступлением участницы шоу «Голос» певицы Флоры, саксофониста Дениса Давыдова и клавишника Антона Зубарева.

Ранее свердловские художники презентовали свой новый арт-объект «Суперлуние» на набережной реки Исеть. По задумке авторов, они «украли» Луну и положили ее на реку. После этого светящийся спутник Земли показали в парке Маяковского возле памятника мотоциклистам.