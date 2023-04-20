В Перми сокращают движение трамваев

В Перми трамваи маршрутов №2 и №12 перестанут ходить по улице Карпинского. С 1 мая движение здесь закроют из-за строительных работ, сообщили в мэрии.
«В связи со строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой, с 1 мая временно прекратится движение трамваев по улице Карпинского. Трамвайные маршруты №2 и №12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет „Стахановское кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми. Трамваи маршрута №11 будут следовать сообщением «Микрорайон Висим — Станция Пермь II» по улице Революции.
На время отмены трамваев власти запустят дополнительные автобусы маршрута №3 «К». Они будут следовать от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Комсомольскому проспекту. Ранее в Перми сократили движение трамвая №5, так как на улице Куйбышева перекладываются рельсы.
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