20 апреля 2023

В Перми сокращают движение трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, водитель трамвая
С 1 мая на ул. Карпинского трамваев не будет Фото:

В Перми трамваи маршрутов №2 и №12 перестанут ходить по улице Карпинского. С 1 мая движение здесь закроют из-за строительных работ, сообщили в мэрии.

«В связи со строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой, с 1 мая временно прекратится движение трамваев по улице Карпинского. Трамвайные маршруты №2 и №12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет „Стахановское кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми. Трамваи маршрута №11 будут следовать сообщением «Микрорайон Висим — Станция Пермь II» по улице Революции.

На время отмены трамваев власти запустят дополнительные автобусы маршрута №3 «К». Они будут следовать от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Комсомольскому проспекту. Ранее в Перми сократили движение трамвая №5, так как на улице Куйбышева перекладываются рельсы.

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В Перми трамваи маршрутов №2 и №12 перестанут ходить по улице Карпинского. С 1 мая движение здесь закроют из-за строительных работ, сообщили в мэрии. «В связи со строительными работами на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Столбовой, с 1 мая временно прекратится движение трамваев по улице Карпинского. Трамвайные маршруты №2 и №12 будут курсировать только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой станет „Стахановское кольцо“», — говорится на сайте администрации Перми. Трамваи маршрута №11 будут следовать сообщением «Микрорайон Висим — Станция Пермь II» по улице Революции. На время отмены трамваев власти запустят дополнительные автобусы маршрута №3 «К». Они будут следовать от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа по улицам Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Комсомольскому проспекту. Ранее в Перми сократили движение трамвая №5, так как на улице Куйбышева перекладываются рельсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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