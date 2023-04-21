После дождливых выходных в понедельник осадки отступят и потеплеет до плюс 20 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области после дождливых выходных 24 апреля потеплеет до 20 градусов и прекратятся осадки. Об этом сообщили URA.RU 21 апреля в региональном гидрометцентре.

«В области на выходных с 22 по 23 апреля установится теплая погода. Температура воздуха будет прогреваться до плюс 18 градусов. Ночью столбики термометра не опустятся ниже нуля градусов, в низинах — ниже минус шести. Будут идти осадки в виде дождя, 22 апреля днем возможны грозы. В понедельник, 24 апреля, температура поднимется вплоть до 20 градусов тепла. Осадки отступят», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, все выходные будут идти дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 11-15 градусов тепла, ночью — плюс 3-6 градусов. Новая неделя начнется с 19 градусов тепла и преимущественно без осадков.

Синоптики предупредили о грозах, которые придут в регион 22 апреля Скрин: сайт Челябгидрометцентра