В ХМАО придет потепление до +17

На выходных в ХМАО придет потепление. Уже в субботу в отдельных регионах Югры температура поднимется до +16, а в воскресенье ожидается +17 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.
«Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура ночью -3,+2, днем +6,+11, местами до +16», — говорится на сайте ведомства. В воскресенье, 23 апреля, местами температура будет достигать +17.
По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра ожидается от 0 до +10, обещают небольшой дождь. В Нижневартовске также будет пасмурно, а температура составит от +2 до +9. Тем временем в Ханты-Мансийске ожидается облачная погода с прояснениями, столбик термометра поднимется до +10, а минимум будет 0 градусов.
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