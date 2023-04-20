В ХМАО придет потепление до +17

21 апреля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается потепление до +17 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выходных в ХМАО придет потепление. Уже в субботу в отдельных регионах Югры температура поднимется до +16, а в воскресенье ожидается +17 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура ночью -3,+2, днем +6,+11, местами до +16», — говорится на сайте ведомства. В воскресенье, 23 апреля, местами температура будет достигать +17. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра ожидается от 0 до +10, обещают небольшой дождь. В Нижневартовске также будет пасмурно, а температура составит от +2 до +9. Тем временем в Ханты-Мансийске ожидается облачная погода с прояснениями, столбик термометра поднимется до +10, а минимум будет 0 градусов.

На выходных в ХМАО придет потепление. Уже в субботу в отдельных регионах Югры температура поднимется до +16, а в воскресенье ожидается +17 градусов. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура ночью -3,+2, днем +6,+11, местами до +16», — говорится на сайте ведомства. В воскресенье, 23 апреля, местами температура будет достигать +17. По данным сервиса «Яндекс Погоды», в Сургуте завтра ожидается от 0 до +10, обещают небольшой дождь. В Нижневартовске также будет пасмурно, а температура составит от +2 до +9. Тем временем в Ханты-Мансийске ожидается облачная погода с прояснениями, столбик термометра поднимется до +10, а минимум будет 0 градусов.