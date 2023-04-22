Валерия на концерте спела песню с голограммой Кобзона. Видео

22 апреля 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Валерия исполнила песню «Вспомни обо мне» вместе с голограммой Кобзона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Певица Валерия (Алла Перфилова) выступила на концерте с голограммой певца Иосифа Кобзона. Они исполнили песню «Вспомни обо мне». «Очень трогательный момент на сольном концерте Валерии: во время выступления певицы на сцене появилась голограмма Иосифа Кобзона. Нелли (вдова Кобзона), сидевшая в зале, не смогла сдержать эмоций», — сообщил telegram-канал Super.ru. Они исполнили песню «Вспомни обо мне». Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Артисты часто используют цифровые модели умерших людей во время выступления на сцене. Так, в 2018 году группа «Король и Шут» выступила на сцене в Петербургском спортивно-концертном комплексе с голограммой умершего лидера группы Михаила Горшенева. В том же году премию «Чартова дюжина» в Москве открыло цифровое видео Владимира Высоцкого.

Певица Валерия (Алла Перфилова) выступила на концерте с голограммой певца Иосифа Кобзона. Они исполнили песню «Вспомни обо мне». «Очень трогательный момент на сольном концерте Валерии: во время выступления певицы на сцене появилась голограмма Иосифа Кобзона. Нелли (вдова Кобзона), сидевшая в зале, не смогла сдержать эмоций», — сообщил telegram-канал Super.ru. Они исполнили песню «Вспомни обо мне». Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Артисты часто используют цифровые модели умерших людей во время выступления на сцене. Так, в 2018 году группа «Король и Шут» выступила на сцене в Петербургском спортивно-концертном комплексе с голограммой умершего лидера группы Михаила Горшенева. В том же году премию «Чартова дюжина» в Москве открыло цифровое видео Владимира Высоцкого.