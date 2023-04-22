The Times: во время СВО украинки зарабатывают тем, что вынашивают детей для иностранцев

Украинки зарабатывают во время специальной военной операции тем, что вынашивают детей для иностранцев. Об этом заявила британская газета, рассказывая о беременных женщинах, приехавших в киевскую клинику по лечению бесплодия из разных городов Украины.
«Эти женщины — лишь некоторые из сотен украинок, которые решили стать суррогатами иностранных пар с начала конфликта в феврале прошлого года, зарабатывая от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов каждая. Они приехали сюда из своих домов в Чернигове, Днепре и Львове. Но дети, растущие внутри них, были китайцами, индийцами, британцами и французами», —
В интервью с журналистами издания депутат и гинеколог Виктория Ванье заявила, что сфера суррогатного материнства на Украине совершенно не урегулирована. По ее словам, иностранцы приезжают на Украину и используют местных женщин для вынашивания детей. При этом информация о дальнейшей судьбе новорожденных не всегда оказывается доступной.
Ранее в России запретили пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, услуги суррогатных матерей, доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. По словам главного врача Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая, закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев нужен в том числе и для того, чтобы исключить случаи использования биологического материала без участия родителей, пишет телеканал 360.
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