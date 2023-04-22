The Times: во время СВО украинки зарабатывают тем, что вынашивают детей для иностранцев

23 апреля 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Сфера суррогатного материнства на Украине совершенно не урегулирована, считает Ванье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинки зарабатывают во время специальной военной операции тем, что вынашивают детей для иностранцев. Об этом заявила британская газета, рассказывая о беременных женщинах, приехавших в киевскую клинику по лечению бесплодия из разных городов Украины. «Эти женщины — лишь некоторые из сотен украинок, которые решили стать суррогатами иностранных пар с начала конфликта в феврале прошлого года, зарабатывая от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов каждая. Они приехали сюда из своих домов в Чернигове, Днепре и Львове. Но дети, растущие внутри них, были китайцами, индийцами, британцами и французами», — рассказывают корреспонденты газеты The Times. В интервью с журналистами издания депутат и гинеколог Виктория Ванье заявила, что сфера суррогатного материнства на Украине совершенно не урегулирована. По ее словам, иностранцы приезжают на Украину и используют местных женщин для вынашивания детей. При этом информация о дальнейшей судьбе новорожденных не всегда оказывается доступной. Ранее в России запретили пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, услуги суррогатных матерей, доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. По словам главного врача Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая, закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев нужен в том числе и для того, чтобы исключить случаи использования биологического материала без участия родителей, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинки зарабатывают во время специальной военной операции тем, что вынашивают детей для иностранцев. Об этом заявила британская газета, рассказывая о беременных женщинах, приехавших в киевскую клинику по лечению бесплодия из разных городов Украины. «Эти женщины — лишь некоторые из сотен украинок, которые решили стать суррогатами иностранных пар с начала конфликта в феврале прошлого года, зарабатывая от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов каждая. Они приехали сюда из своих домов в Чернигове, Днепре и Львове. Но дети, растущие внутри них, были китайцами, индийцами, британцами и французами», — рассказывают корреспонденты газеты The Times. В интервью с журналистами издания депутат и гинеколог Виктория Ванье заявила, что сфера суррогатного материнства на Украине совершенно не урегулирована. По ее словам, иностранцы приезжают на Украину и используют местных женщин для вынашивания детей. При этом информация о дальнейшей судьбе новорожденных не всегда оказывается доступной. Ранее в России запретили пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. В соответствии с законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным, услуги суррогатных матерей, доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. По словам главного врача Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая, закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев нужен в том числе и для того, чтобы исключить случаи использования биологического материала без участия родителей, пишет телеканал 360.