Путин запретил суррогатное материнство иностранцам и одиноким мужчинам

В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Услуги суррогатных матерей, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.
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В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Услуги суррогатных матерей, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.