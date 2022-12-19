Путин запретил суррогатное материнство иностранцам и одиноким мужчинам

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, семья, коляска детская, парк, рождаемость, новорожденные, коляска с ребенком, прогулка с ребенком, прогулка с коляской
Одиноким женщинам можно воспользоваться услугами суррогатных матерей, но только по медпоказаниям Фото:

В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Услуги суррогатных матерей, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

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В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Услуги суррогатных матерей, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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