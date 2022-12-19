Путин запретил суррогатное материнство иностранцам и одиноким мужчинам

19 декабря 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Одиноким женщинам можно воспользоваться услугами суррогатных матерей, но только по медпоказаниям Фото: Анна Майорова © URA.RU В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Услуги суррогатных матерей, согласно документу , опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

В России теперь запрещено пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и одиноким мужчинам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Услуги суррогатных матерей, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, будут доступны только парам, состоящим в браке, или одиноким женщинам, при условии, что они являются гражданами России. У женщин также должно быть подтверждение, что они не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.